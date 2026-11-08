باشگاه خبرنگاران جوان - حمید طاهری رئیس دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین در دیدار با سفیر ویتنام در قزوین ضمن معرفی ظرفیت‌های علمی، آموزشی و بین‌المللی این دانشگاه گفت: دانشگاه بین‌المللی امام (ره) یک دانشگاه دولتی است که با هدف ترویج فرهنگ و اندیشه ایرانی و تربیت نیروی متخصص در حوزه‌های مختلف علمی فعالیت می‌کند.

وی با اشاره به سابقه تاسیس این دانشگاه در سال ۱۹۹۴ میلادی اضافه کرد: این دانشگاه از ابتدا رویکرد بین‌المللی داشته و همواره پذیرش دانشجویان غیرایرانی را در دستور کار خود قرار داده است.

طاهری با بیان اینکه دانشگاه بین‌المللی امام (ره) میزبان دانشجویانی از ملیت‌های مختلف جهان است، بیان کرد: هم اکنون هشت تا ۱۰ هزار دانشجو در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در این دانشگاه تحصیل می‌کنند و تاکنون نیز میزبان دانشجویان بیش از ۱۰۰ کشور جهان بوده‌ایم.

رئیس دانشگاه بین‌المللی امام (ره) اضافه کرد: دانشکده‌های فنی و مهندسی، علوم و تحقیقات اسلامی، ادبیات و علوم انسانی، علوم پایه، علوم اجتماعی، معماری و شهرسازی، کشاورزی، منابع طبیعی و آینده‌پژوهی، در کنار مرکز آموزش زبان فارسی، مرکز رشد واحد‌های فناور و پردیس علم و فناوری، از بخش‌های مختلف این دانشگاه هستند.

به گفته این مسئول، این دانشگاه در مقطع کارشناسی دارای ۳۵ رشته و در مقطع کارشناسی ارشد دارای ۶۰ رشته تحصیلی است و با بهره‌مندی از حدود ۳۰۰ عضو هیات علمی و ۲۰۰ کارمند و کارشناس در حوزه‌های تخصصی مختلف، فعالیت می‌کند.

طاهری با تاکید بر نقش این دانشگاه در تولید علم و پژوهش‌های بین‌المللی تاکید کرد: دانشگاه بین‌المللی امام (ره) با تکیه بر ظرفیت‌های علمی خود، سهم قابل توجهی در تولیدات علمی داشته و هزاران مقاله علمی از سوی پژوهشگران آن نیز در مجامع علمی جهان منتشر شده است.

وی در خصوص جایگاه بین‌المللی دانشگاه اضافه کرد: در رتبه‌بندی تایمز، جایگاه دانشگاه در بازه هزار دانشگاه برتر جهان قرار گرفته و در رتبه‌بندی شانگهای نیز رشته مهندسی مکانیک این دانشگاه در میان گروه‌های برتر جهان قرار دارد، همچنین این دانشگاه در آسیا رتبه ۸۰۰ را کسب کرده است.

رئیس دانشگاه بین‌المللی امام (ره) با اشاره به فعالیت‌های بین‌المللی این مرکز علمی از طریق توافق‌نامه و همکاری‌های علمی با مراکز خارجی، خاطرنشان کرد: این دانشگاه علاوه بر فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و لجستیکی خود، در حوزه‌های کشاورزی و صنعت نیز فعالیت و همکاری دارد.

سفیر ویتنام خواستار گسترش روابط علمی دانشگاه‌های امام (ره) و هانوی شد

سفیر ویتنام در ایران با تمجید از ظرفیت‌های علمی و آموزشی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، پیشنهاد برقراری ارتباط دانشگاهی میان این مرکز علمی و دانشگاه هانوی را مطرح کرد و گفت: امیدواریم با گسترش همکاری‌های علمی و فرهنگی، زمینه حضور دانشجویان ویتنامی در قزوین و افزایش تبادل دانشجو میان ۲ کشور بیش از پیش فراهم شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های علمی و آموزشی دانشگاه بین‌المللی امام (ره)، افزود: این دانشگاه رشته‌های تحصیلی بسیار خوبی دارد و امیدوارم دانشجویان ویتنامی بتوانند از این ظرفیت علمی و آموزشی بهره‌مند شوند.

سفیر ویتنام در ایران با ابراز خرسندی از حضور دانشجویان خارجی در این دانشگاه، اضافه کرد: تحصیل دانشجویان بین‌المللی در دانشگاه امام (ره) مایه افتخار است و در حال حاضر نیز یکی از دانشجویان ویتنامی در سفارت این کشور مشغول فعالیت است و دانشجوی دیگری به عنوان مترجم زبان انگلیسی در این مرکز فعالیت دارد.

نگویین لوئونگ نگوک در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های دانشگاهی و آموزش زبان فارسی در ویتنام، بیان کرد: در دانشگاه هانوی، دانشکده‌ای با عنوان شرق‌شناسی فعالیت دارد که زبان فارسی نیز در آن تدریس می‌شود و این دانشگاه با دانشگاه تهران نیز تفاهم‌نامه همکاری دارد.

وی با تاکید بر ضرورت توسعه ارتباطات دانشگاهی میان ۲ کشور، پیشنهاد داد: می‌توانیم دانشگاه بین‌المللی امام (ره) قزوین را به دانشگاه هانوی متصل کنیم تا زمینه همکاری‌های علمی و تبادل دانشجو میان دو کشور بیش از گذشته فراهم شود.

سفیر ویتنام با اشاره به علاقه‌مندی فارسی‌آموزان این کشور برای سفر به ایران و آشنایی با فرهنگ و جامعه ایرانی اضافه کرد: بسیار علاقه‌مندیم افرادی که زبان فارسی یاد می‌گیرند، به ایران سفر کنند و از شهر‌هایی مانند قزوین بازدید داشته باشند؛ تحقق این موضوع مستلزم توسعه ارتباطات و همکاری‌های بیشتر است.

وی همچنین با اشاره به روابط اقتصادی دو کشور، حجم تجارت ایران و ویتنام را حدود ۲۰۰ میلیون دلار در سال اعلام کرد و ابراز امیدواری کرد که این رقم در آینده نزدیک به ۶۰۰ میلیون دلار نیز افزایش یابد.

به گفته وی، سالانه ۱۰ تا ۲۰ طوفان سهمگین در ویتنام داریم که تجارب خیلی خوبی در سازه‌های مهندسی به ما داده که می‌توانیم آن را در اختیار شما قرار دهیم.

سفیر ویتنام در ایران، آمادگی این کشور را در انتقال تکنولوژی دریایی مانند ماهیگیری و تبادلات تجاری در زمینه برنج و قهوه با ایران را اعلام کرد.

منبع: دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین