ماندگاری منصوره انوری در ادبیات داستانی دفاع مقدس + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646- \u0645\u0646\u0635\u0648\u0631\u0647 \u0627\u0646\u0648\u0631\u06cc\u060c \u0646\u0648\u06cc\u0633\u0646\u062f\u0647\u200c\u0627\u06cc \u06a9\u0647 \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u0633\u0647 \u062f\u0647\u0647 \u0627\u0632 \u0639\u0645\u0631 \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0635\u0631\u0641 \u0631\u0648\u0627\u06cc\u062a \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e \u0645\u0639\u0627\u0635\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u062f\u0641\u0627\u0639 \u0645\u0642\u062f\u0633 \u06a9\u0631\u062f\u0647\u060c \u0628\u0627 \u0645\u062c\u0645\u0648\u0639\u0647 \u062f\u0648\u0627\u0632\u062f\u0647\u200c\u062c\u0644\u062f\u06cc \u00ab\u062c\u0627\u062f\u0647 \u062c\u0646\u06af\u00bb \u062f\u0631 \u0627\u062f\u0628\u06cc\u0627\u062a \u062f\u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0645\u0627\u0646\u062f\u06af\u0627\u0631 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n