باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

ماندگاری منصوره انوری در ادبیات داستانی دفاع مقدس + فیلم

منصوره انوری با مجموعه دوازده‌جلدی «جاده جنگ» و بیش از سه دهه فعالیت در حوزه ادبیات دفاع مقدس شناخته می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان- منصوره انوری، نویسنده‌ای که بیش از سه دهه از عمر خود را صرف روایت تاریخ معاصر ایران و دفاع مقدس کرده، با مجموعه دوازده‌جلدی «جاده جنگ» در ادبیات داستانی ایران ماندگار شده است.

مطالب مرتبط
ماندگاری منصوره انوری در ادبیات داستانی دفاع مقدس + فیلم
young journalists club

بررسی وضعیت دسترسی دانش‌آموزان نابینا به کتاب‌ها + فیلم

ماندگاری منصوره انوری در ادبیات داستانی دفاع مقدس + فیلم
young journalists club

کتاب‌های درسی کسری ندارد؛ دانش‌آموزان جامانده به سازمان پژوهش مراجعه کنند + فیلم

ماندگاری منصوره انوری در ادبیات داستانی دفاع مقدس + فیلم
young journalists club

در مدح زنان ایران؛ ستون‌های استوار روز‌های سخت + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
وضعیت حضور نظامی آمریکا در منطقه به چه صورت است؟ + فیلم
۱۱۲۶

وضعیت حضور نظامی آمریکا در منطقه به چه صورت است؟ + فیلم

۱۷ . آبان . ۱۴۰۵
سناریو‌های محتمل پیش روی آمریکا برای آغاز جنگ + فیلم
۹۶۴

سناریو‌های محتمل پیش روی آمریکا برای آغاز جنگ + فیلم

۱۷ . آبان . ۱۴۰۵
غزه زیر باران و محاصره؛ آوارگانی که حتی پناهگاهی برای فرار از سرما ندارند + فیلم
۶۶۲

غزه زیر باران و محاصره؛ آوارگانی که حتی پناهگاهی برای فرار از سرما ندارند + فیلم

۱۷ . آبان . ۱۴۰۵
پایان پرونده آشوبگران مسلح دی‌ماه + فیلم
۶۴۵

پایان پرونده آشوبگران مسلح دی‌ماه + فیلم

۱۷ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha