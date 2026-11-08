معاون وزیر خارجه روسیه با انتقاد از تحریم‌های ضدروسی اعلام کرد این محدودیت‌ها بیش از آنکه به مسکو آسیب بزنند، به اقتصاد کشورهای اروپایی لطمه وارد کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - الکساندر پانکین، معاون وزیر امور خارجه روسیه، در گفت‌وگویی با خبرگزاری تاس که روز یکشنبه منتشر شد، اعلام کرد اتحادیه اروپا اهرم‌های فشار خود علیه مسکو را «به پایان رسانده» و توافق کشورهای عضو این اتحادیه بر سر اعمال محدودیت‌های بخشی نیز روزبه‌روز دشوارتر می‌شود.

پانکین گفت: «در شرایط کنونی، شورای اتحادیه اروپا تنها توانسته است فهرست‌های سیاه افراد و نهادهای حقوقی را گسترش دهد. این مسئله بار دیگر ناتوانی ساختاری دستگاه اداری اروپا را نشان می‌دهد؛ دستگاهی که اهرم‌های فشار خود علیه مسکو را از دست داده، اما برای حفظ ظاهر خود دیگر قادر نیست از رویکرد ضدروسی دست بردارد و مسیرش را تغییر دهد.»

وی افزود: «اتحادیه اروپا نمی‌تواند درک نکند که تحریم‌های ضدروسی کارآمد نیستند و به اقتصاد خود کشورهای اروپایی آسیب بسیار بیشتری وارد می‌کنند و امنیت جهانی انرژی و مواد غذایی را نیز به خطر می‌اندازند.»

این دیپلمات روس همچنین هرگونه «اقدام قهری یک‌جانبه» با هدف دور زدن شورای امنیت سازمان ملل متحد را محکوم کرد و مدعی شد که حمایت جهانی از این رویکرد رو به افزایش است.

منبع: تاس

برچسب ها: تحریم روسیه ، اتحادیه اروپا
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