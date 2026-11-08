استاندار آذربایجان غربی گفت: در سه ماهه اخیر سال جاری برای اجرای ۴ طرح مهم راهسازی استان حدود ۳ همت اعتبار از سازمان برنامه وبودجه کشور اخذ شده است. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه حاجی زاده-استاندار آذربایجان‌غربی در نخستین جلسه شورای راهبری کاهش تصادفات آذربایجان‌غربی با اعلام اختصاص اعتبارات جدید برای تسریع در اجرای طرح های راه‌سازی استان گفت: این اعتبارات به محورهای ایواوغلی ـ گیت ماکو، خوی ـ قطور ـ رازی، پیرانشهر ـ تمرچین و میاندوآب ـ بوکان اختصاص یافته و بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، این طرح ها باید تا پایان نیمه نخست سال آینده به بهره‌برداری برسند.

وی با تأکید بر اهمیت راهبردی محور ایواوغلی ـ گیت ماکو افزود: این مسیر یکی از محورهای مهم و حیاتی کشور به شمار می‌رود و دولت بر تکمیل و بهره‌برداری از آن تا شهریورماه تأکید ویژه دارد.

استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل استان تصریح کرد: آذربایجان‌غربی در حال حاضر فاقد آزادراه است و توسعه راه‌ها با توجه به موقعیت راهبردی، مرزی و ترانزیتی استان، از مهم‌ترین اولویت‌های توسعه‌ای آن محسوب می‌شود.

وی همچنین درباره طرح آزادراه ارومیه ـ تبریز خاطرنشان کرد: این پروژه با قراردادی به ارزش ۱۰ همت در حال اجراست و تکمیل آن نقش مهمی در توسعه شبکه ارتباطی و ارتقای ظرفیت‌های حمل‌ونقل استان خواهد داشت.

برچسب ها: طرح راهسازی ، اختصاص اعتبار
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