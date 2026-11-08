رئیس پلیس آگاهی مازندران از دستگیری زوجی با سوابق کیفری که با پلاک سرقتی از مغازه‌های شهر‌های ساحلی سرقت می‌کردند، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ کارآگاه سامع خورشاد رئیس پلیس آگاهی مازندران گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت از مغازه‌ها در شهر‌های ساحلی، بررسی ویژه در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.

او افزود: بررسی دوربین‌های مداربسته نشان داد سرنشینان یک خودروی پراید با پلاک سرقتی، اموال مغازه‌ها را سرقت و سریعاً متواری شده‌اند.

سرهنگ خورشاد گفت: کارآگاهان در بررسی مسیر تردد متوجه شدند سارقین در مکانی خلوت، پلاک اصلی خودرو را جا گذاشته و آن را تعویض کرده‌اند.

او افزود: با اقدامات اطلاعاتی و استعلامات پلیسی، مشخصات این زن و مرد سارق به دست آمد.

سرهنگ خورشاد در پایان گفت: هویت متهمان که اهل پایتخت و دارای سوابق کیفری بودند، محرز و در عملیاتی ضربتی دستگیر و پس از تشکیل پرونده، تحویل مراجع قضایی شدند.

منبع:پلیس مازندران

برچسب ها: سارقان حرفه ای ، سرقت اموال
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