مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قزوین گفت: همزمان با بارش نخستین برف پاییزی و در راستای تأمین ایمنی کاربران جاده‌ای، دو گذرگاه کوهستانی این استان به سمت شمال کشور مسدود شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا معیری‌پور مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قزوین  گفت: گردنه‌های «پیچ‌بن» و «سپارده» در منطقه الموت، از مسیر‌های مرتفع و کوهستانی استان قزوین هستند که همه‌ساله با آغاز بارش برف و به‌منظور پیشگیری از وقوع حوادث و حفظ ایمنی ترددکنندگان مسدود می‌شوند.

وی با اشاره به ارتفاع این دو گردنه از سطح دریا گفت: پیچ‌بن با ارتفاع حدود سه هزار و ۳۰۰ متر و سپارده با ارتفاع دو هزار و ۸۰۰ متر، از مرتفع‌ترین نقاط استان قزوین به شمار می‌روند و مسیر ارتباطی این استان با استان‌های مازندران و گیلان هستند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قزوین با تأکید بر تداوم انسداد این مسیر‌ها در فصل سرد سال اضافه کرد: گردنه‌های پیچ‌بن و سپارده معمولاً پس از پایان بارش‌ها و مساعد شدن شرایط جوی، در اواسط فصل بهار بازگشایی می‌شوند.

معیری‌پور از رانندگان و کاربران جاده‌ای خواست در فصل پاییز و زمستان از تردد در این دو مسیر خودداری کنند و در زمان بارش برف و کاهش دما در سایر محور‌های کوهستانی استان نیز، ضمن پرهیز از سفر‌های غیرضروری، توصیه‌ها و هشدار‌های ایمنی را جدی بگیرند.

منبع: راهداری قزوین

برچسب ها: راهداری قزوین ، بارش برف
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