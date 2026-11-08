باشگاه خبرنگاران جوان، محمود اسپانلو، رئیس‌کل دادگستری گلستان گفت: مادر مردی که سال گذشته در جریان یک نزاع دسته‌جمعی به قتل رسیده بود، پیش از صدور رأی دادگاه و با پادرمیانی اعضای شورای حل اختلاف زندان گنبدکاووس، از حق قصاص خود گذشت و رضایت داد. پرونده این قتل پس از صدور کیفرخواست در مرحله رسیدگی دادگاه قرار داشت که با تلاش و میانجی‌گری اعضای شورای حل اختلاف زندان گنبدکاووس، و در قالب پویش به حرمت حضرت زهرا س می‌بخشم، زمینه جلب رضایت مادر مقتول فراهم شد.

وی افزود: مادر مقتول امروز با حضور در دادگاه بخش خان‌ببین، بزرگوارانه از حق شرعی و قانونی خود گذشت و رضایت خود را اعلام کرد.

اسپانلو با اشاره به اینکه این هشتمین پرونده در آستانه قصاص در استان است که با گذشت اولیای دم به سازش ختم می‌شود، از تلاش اعضای شورای حل اختلاف برای ایجاد صلح و سازش در پرونده‌های قتل قدردانی کرد.

منبع: دادگستری گلستان