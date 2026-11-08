دود غلیظ مشاهده‌شده از پالایشگاه تهران به دلیل بروز مشکلات ناشی از نقص فنی، برقی و اجرای پروتکل‌های ایمنی برای خروج اضطراری گازهاست و هیچ‌گونه حریقی در واحد‌های پالایشگاهی رخ نداده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت پالایش نفت تهران در پی مشاهده دود غلیظ از این پالایشگاه اعلام کرد: «به دلیل بروز مشکلات برقی، فنی و در راستای رعایت دستورالعمل‌های ایمنی و پایداری عملیات، سیستم‌های فلر پالایشگاه در وضعیت عملیاتی قرار گرفته است و دود مشاهده‌شده نیز مربوط به همین فرایند ایمنی و خروج اضطراری گازهاست و هیچ‌گونه حریقی در واحد‌های پالایشگاهی رخ نداده است.

گفتنی است شرایط توسط گروه‌های عملیاتی تحت کنترل است و فرایند در حال نرمال‌سازی است و هیچ‌گونه مشکلی در فرایند مستمر تولید سوخت ایجاد نشده است. فعال‌شدن فلر در چنین شرایطی کاملاً طبیعی و بخشی از مکانیزم‌های استاندارد ایمنی صنایع پالایشی نفت است.»

برچسب ها: پالایش نفت ، دود غلیظ
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نظرات کاربران
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ناشناس
۱۴:۴۱ ۱۷ آبان ۱۴۰۵
خیالتون تخت هیچی نیست
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