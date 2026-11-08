مدیرعامل شرکت گاز فارس از راه‌اندازی قابلیت‌های جدید در پنجره هوشمند خدمات گاز خبر داد که به مشترکان امکان می‌دهد ضمن مشاهده سوابق قبوض و بررسی روند مصرف، هزینه احتمالی گازبهای خود را پیش از صدور قبض ارزیابی کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا زارعیان از فراهم بودن امکان مشاهده سوابق قبوض، بررسی روند مصرف و پیش‌بینی هزینه احتمالی گازبها از طریق پنجره هوشمند خدمات گاز شرکت ملی گاز ایران خبر داد.

مدیرعامل شرکت گاز استان فارس با اشاره به اهمیت آگاهی مشترکان از میزان مصرف و هزینه گازبهای خود اظهار کرد: مشترکان خانگی می‌توانند با مراجعه به پنجره هوشمند خدمات گاز به نشانی my.nigc.ir، سوابق صورتحساب‌های خود را مشاهده و روند مصرف گاز در دوره‌های گذشته را بررسی کنند.

او افزود: این سامانه با بهره‌گیری از اطلاعات سوابق مصرف، امکان ارزیابی الگوی مصرف و پیش‌بینی میزان مصرف و هزینه احتمالی گازبها را فراهم کرده است و مشترکان می‌توانند با استفاده از این قابلیت، پیش از صدور قبض از وضعیت مصرف و هزینه احتمالی خود آگاه شوند.

او افزود: همچنین خدمات فوق از طریق دستیار هوشمند گاز در پیام‌رسان ((بله)) به آدرس @nigc_bot نیز قابل دریافت می‌باشد.

زارعیان با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف گاز در شرایط فعلی تصریح کرد: آگاهی از میزان مصرف و شناخت جایگاه مصرف خانوار نسبت به الگوی متعارف، می‌تواند به تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر و اصلاح رفتار مصرفی کمک کند.

مدیرعامل شرکت گاز استان فارس در پایان از مشترکان خواست با مراجعه به این سامانه و بررسی منظم اطلاعات مصرفی خود، ضمن مدیریت هزینه‌های گازبها، در مصرف این انرژی ارزشمند نیز صرفه‌جویی کنند.

منبع: روابط عمومی شرکت گاز فارس

برچسب ها: شرکت گاز فارس ، قبوض ، مشترکان گاز
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