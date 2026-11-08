\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0627\u06cc\u0646 \u0632\u0645\u06cc\u0646\u200c\u0644\u0631\u0632\u0647 \u062f\u0631 \u0633\u0627\u0639\u0627\u062a \u0627\u0628\u062a\u062f\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0645\u0648\u062c\u0628 \u0634\u06a9\u0633\u062a\u0647\u200c\u0634\u062f\u0646 \u0634\u06cc\u0634\u0647 \u0641\u0631\u0648\u0634\u06af\u0627\u0647\u200c\u0647\u0627 \u0648 \u0641\u0631\u0627\u0631 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0627\u0632 \u0633\u0627\u062e\u062a\u0645\u0627\u0646\u200c\u0647\u0627 \u0634\u062f.\n\u0633\u0627\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0647\u0648\u0627\u0634\u0646\u0627\u0633\u06cc \u0698\u0627\u067e\u0646 \u0646\u06cc\u0632 \u062f\u0631 \u067e\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u062d\u0627\u062f\u062b\u0647 \u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0627\u062d\u062a\u0645\u0627\u0644 \u0648\u0642\u0648\u0639 \u0632\u0645\u06cc\u0646\u200c\u0644\u0631\u0632\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0634\u062f\u06cc\u062f\u062a\u0631 \u062f\u0631 \u0631\u0648\u0632\u0647\u0627\u06cc \u0622\u06cc\u0646\u062f\u0647 \u0647\u0634\u062f\u0627\u0631 \u062f\u0627\u062f.\n