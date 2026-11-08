باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

زمین‌لرزه ۵.۷ ریشتری در ژاپن؛ ۲۲ نفر مصدوم شدند + فیلم

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵.۷ ریشتر در مرکز ژاپن، دست‌کم ۲۲ مصدوم برجا گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - این زمین‌لرزه در ساعات ابتدایی امروز موجب شکسته‌شدن شیشه فروشگاه‌ها و فرار مردم از ساختمان‌ها شد.

سازمان هواشناسی ژاپن نیز در پی این حادثه درباره احتمال وقوع زمین‌لرزه‌های شدیدتر در روزهای آینده هشدار داد.

مطالب مرتبط
زمین‌لرزه ۵.۷ ریشتری در ژاپن؛ ۲۲ نفر مصدوم شدند + فیلم
young journalists club

ویدئویی از لحظه وقوع زلزله شدید در ژاپن

زمین‌لرزه ۵.۷ ریشتری در ژاپن؛ ۲۲ نفر مصدوم شدند + فیلم
young journalists club

تصاویری از وقوع زمین لرزه شدید در ژاپن + فیلم

زمین‌لرزه ۵.۷ ریشتری در ژاپن؛ ۲۲ نفر مصدوم شدند + فیلم
young journalists club

قوانین عروسک آتش‌نشان برای ایمنی در برابر زلزله + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
وضعیت حضور نظامی آمریکا در منطقه به چه صورت است؟ + فیلم
۱۱۲۶

وضعیت حضور نظامی آمریکا در منطقه به چه صورت است؟ + فیلم

۱۷ . آبان . ۱۴۰۵
سناریو‌های محتمل پیش روی آمریکا برای آغاز جنگ + فیلم
۹۶۴

سناریو‌های محتمل پیش روی آمریکا برای آغاز جنگ + فیلم

۱۷ . آبان . ۱۴۰۵
غزه زیر باران و محاصره؛ آوارگانی که حتی پناهگاهی برای فرار از سرما ندارند + فیلم
۶۶۲

غزه زیر باران و محاصره؛ آوارگانی که حتی پناهگاهی برای فرار از سرما ندارند + فیلم

۱۷ . آبان . ۱۴۰۵
پایان پرونده آشوبگران مسلح دی‌ماه + فیلم
۶۴۵

پایان پرونده آشوبگران مسلح دی‌ماه + فیلم

۱۷ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha