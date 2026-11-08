باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه‌کباری - محمد شکیبی‌نسب، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، با اشاره به اهمیت راهبردی حمل‌ونقل دریایی در تأمین امنیت غذایی جهان اظهار کرد: بخش قابل توجهی از امنیت غذایی جمعیت جهان از طریق حمل‌ونقل دریایی تأمین می‌شود و بخش مهمی از جابه‌جایی انرژی، از جمله گاز طبیعی مایع (LNG)، نیز به این شیوه انجام می‌گیرد؛ ازاین‌رو تنگه هرمز از جایگاه راهبردی ویژه‌ای در تجارت و اقتصاد جهانی برخوردار است

وی با بیان اینکه تنش‌های منطقه‌ای و مخاطرات اقلیمی می‌توانند بر عملکرد مسیرهای دریایی و تجارت بین‌المللی اثرگذار باشند، افزود: در جریان جنگ رمضان، شاهد افت شدید ترافیک دریایی در بنادر خلیج فارس و دریای عمان بودیم که کشور ما نیز از پیامدهای آن بی‌تأثیر نماند.

شکیبی‌نسب ادامه داد: در این شرایط، عملیات تخلیه و بارگیری در مجموع بنادر کشور حدود ۴۰ درصد کاهش یافت و هم‌زمان هزینه‌های حمل‌ونقل و فعالیت‌های دریایی افزایش پیدا کرد. این موضوع به‌طور مستقیم بر قیمت تمام‌شده کالاها اثر گذاشته و زمینه‌ساز افزایش فشارهای تورمی در بازار شده است.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به ساختار اقتصاد دریایی جهان تصریح کرد: حدود ۳۹ درصد از مساحت اقیانوس‌ها و دریاها در محدوده مناطق انحصاری اقتصادی کشورها قرار دارد و حدود ۸۵ درصد فعالیت‌های کانتینری جهان نیز در اختیار ۱۰ شرکت بزرگ کشتیرانی است. این تمرکز نشان‌دهنده میزان آسیب‌پذیری بالای زنجیره حمل‌ونقل دریایی در برابر اختلالات و تنش‌های بین‌المللی است.

وی با اشاره به سهم اقتصاد دریامحور در برخی کشورهای منطقه گفت: اقتصاد دریایی حدود ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی امارات متحده عربی را تشکیل می‌دهد و عربستان نیز با برخورداری از حدود ۱۲ هزار کیلومتر خط ساحلی، ظرفیت‌های گسترده‌ای در این حوزه دارد.

شکیبی‌نسب با اشاره به ظرفیت‌های جغرافیایی ایران اظهار کرد: طول سواحل کشور در شمال و جنوب مجموعاً حدود ۵ هزار و ۸۰۰ کیلومتر است که از این میزان، حدود ۴ هزار و ۹۰۰ کیلومتر در جنوب و ۹۰۰ کیلومتر در شمال کشور قرار دارد.

وی با اشاره به تأکید رهبر شهید بر توسعه اقتصاد دریامحور در ۲۶ آبان ۱۴۰۲ افزود: نقشه راه توسعه دریامحور کشور در آن مقطع با نگاه راهبردی و آینده‌نگرانه ترسیم شد و برگزاری این همایش نیز در راستای تبیین و پیگیری همان رویکرد و سیاست‌ها انجام شده است.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با تشریح ظرفیت بنادر کشور گفت: ظرفیت اسمی بنادر ایران در شمال و جنوب مجموعاً حدود ۳۰۰ میلیون تن است که از این میزان، ۲۷۰ میلیون تن به بنادر جنوبی و ۳۰ میلیون تن به بنادر شمالی اختصاص دارد.

وی با بیان اینکه حدود ۹۵ درصد تأمین کالاهای اساسی کشور از طریق حمل‌ونقل دریایی انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: ایران در حوزه ظرفیت و عملکرد بندری در منطقه جایگاه قابل توجهی دارد و در بخش عملیات نفتی خلیج فارس نیز از ظرفیت و موقعیت راهبردی برخوردار است.

شکیبی‌نسب ادامه داد: حدود ۱۷ درصد از مجموع ظرفیت‌های بنادر منطقه خلیج فارس و دریای عمان در اختیار ایران قرار دارد و بنادر شمالی کشور نیز در چارچوب ظرفیت‌های کشورهای ساحلی دریای خزر، سهم مهمی در مبادلات و تجارت منطقه‌ای ایفا می‌کنند.

وی همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توسعه زیرساخت‌های بندری و جذب سرمایه‌گذاری گفت: سازمان بنادر و دریانوردی در سال‌های گذشته اقدامات متعددی برای جذب سرمایه‌گذار و توسعه ظرفیت‌های بندری انجام داده است که حاصل آن انعقاد ۳۶۸ قرارداد سرمایه‌گذاری با ارزشی در حدود ۲۰۴ هزار میلیارد تومان (همت) است.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در پایان با قدردانی از مدیران پیشین این سازمان و مجموعه مدیران و کارکنان بنادر کشور، بر ضرورت تداوم اقدامات توسعه‌ای، تقویت ناوگان کشتیرانی و راه‌اندازی خطوط منظم کشتیرانی برای ارتقای جایگاه ایران در حمل‌ونقل دریایی و تجارت منطقه‌ای تأکید کرد.