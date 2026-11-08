رئیس آموزش‌وپرورش استثنایی کردستان از مراجعه یک‌هزار و ۵۰۰ نوآموز به مراکز جامع سنجش استان از ابتدای مهرماه خبر داد و گفت: امسال پیش‌بینی می‌شود سلامت و آمادگی تحصیلی ۲۳ هزار نوآموز در ۲۳ پایگاه سنجش ارزیابی شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - اقبال خانی، رئیس آموزش‌وپرورش استثنایی استان کردستان، با اشاره به اجرای برنامه سنجش سلامت و آمادگی تحصیلی نوآموزان اظهار کرد: از ابتدای مهرماه ۱۴۰۵ تاکنون حدود یک‌هزار و ۵۰۰ نوآموز به مراکز جامع سنجش استان مراجعه کرده‌اند.

وی با بیان اینکه ۲۳ پایگاه در مراکز جامع سنجش، آموزش، توانبخشی و مداخله بهنگام رشدی و تربیتی در شهرستان‌ها و مناطق استان برای اجرای این طرح اختصاص یافته است، افزود: این پایگاه‌ها تا بهمن‌ماه جاری به ارائه خدمات سنجش می‌پردازند.

خانی از والدین نوآموزان ۴ تا ۶ سال خواست با مراجعه به سامانه اینترنتی my.medu.ir برای ثبت‌نام فرزندان خود در پایگاه‌های سنجش محل سکونت اقدام کنند و ثبت‌نام را به روزهای پایانی موکول نکنند.

رئیس آموزش‌وپرورش استثنایی کردستان با اشاره به هزینه سنجش گفت: تعرفه عادی این برنامه ۱۲۰ هزار تومان است که از طریق درگاه الکترونیکی پرداخت می‌شود و سنجش نوآموزان در طول سال تحصیلی و در مراکز جامع انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود امسال حدود ۲۳ هزار نوآموز در این مراکز ارزیابی شوند، ادامه داد: در این برنامه وضعیت آمادگی تحصیلی، بینایی، شنوایی، سلامت جسمانی و هوش کودکان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

خانی استفاده از مراکز جامع سنجش، بهره‌گیری از نیروهای متخصص و توانمند، تغییر نوع و درجه پایگاه‌ها و اجرای برنامه در طول سال تحصیلی را از ویژگی‌های رویکرد جدید سنجش برشمرد.

وی هدف اصلی این برنامه را شناسایی به‌موقع مشکلات و توانمندی‌های نوآموزان و فراهم کردن زمینه مداخلات آموزشی و توانبخشی عنوان کرد و افزود: اطلاعات حاصل از سنجش، مبنای برنامه‌ریزی آموزشی متناسب با نیازها و توانایی‌های کودکان و جای‌دهی مناسب آنان در نظام آموزشی قرار می‌گیرد.

رئیس آموزش‌وپرورش استثنایی کردستان تأکید کرد: سنجش سلامت جسمانی، ذهنی، عاطفی و اجتماعی و آمادگی تحصیلی نوآموزان یکی از محورهای بنیادین ارتقای کیفیت نظام آموزشی است و شناسایی به‌موقع نیازهای کودکان می‌تواند از بروز مشکلات تحصیلی در سال‌های آینده پیشگیری کند.

 
برچسب ها: سنجش سلامت ، نو آموزان ، کردستان ، آموزش و پرورش
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