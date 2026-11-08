وزیر راه و شهرسازی گفت: کامیون‌هایی که در مسیر حمل کالا‌های اساسی از بنادر شمالی، جنوبی و چابهار فعالیت می‌کنند، مشمول تنخواه سوخت ویژه می‌شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در نشست ستاد تسهیل و تسریع در ترخیص کالا، با اشاره به شرایط خاص کشور طی ماه‌های گذشته و تداوم محدودیت‌ها و فشار‌ها در مناطق جنوبی، اظهار کرد: بیش از هشت ماه است که کشور در شرایط محاصره قرار دارد و اتفاقات و شرایط ویژه در جنوب کشور همچنان ادامه دارد؛ با این حال، مجموعه اقدامات و هماهنگی‌های شکل‌گرفته میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی در این مدت، دستاورد‌های قابل توجهی در حوزه تأمین و جابه‌جایی کالا به همراه داشته است.

وی افزود: بخش خصوصی نه‌تنها همپای دستگاه‌های اجرایی، بلکه در بسیاری از موارد جلوتر از مجموعه دولت حرکت کرده است. انتقال بخشی از جریان تأمین کالا از بنادر جنوبی به بنادر شمالی، با توجه به تغییرات ایجادشده در مسیر‌های تأمین و جابه‌جایی، اقدامی بزرگ بود که با همکاری و هم‌افزایی تمامی مجموعه‌ها محقق شد.

صادق با اشاره به ضرورت اصلاح فرآیند‌های ورود و خروج کامیون‌ها، بر ایجاد مسیر‌های تسهیل‌شده برای حمل کالا و جلوگیری از معطلی ناوگان تأکید کرد و خواستار هماهنگی گمرک، وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های مرتبط برای فعالیت شبانه‌روزی و تسریع در انجام تشریفات اداری و نظارتی شد.

وزیر راه و شهرسازی همچنین استفاده بیشتر از ظرفیت بخش خصوصی در مدیریت فرآیند‌های تخلیه، انبارش و خروج کالا را ضروری دانست و بر پیگیری وضعیت شرکت‌های حمل‌ونقلی، پرداخت به‌موقع مطالبات رانندگان و جایگزینی شرکت‌هایی که به تعهدات خود عمل نمی‌کنند، تأکید کرد.

عضو کابینه دولت چهاردهم تأمین سوخت مورد نیاز رانندگان را از دیگر موضوعات مهم این نشست برشمرد و اظهار کرد: باید برای کامیون‌هایی که در مسیر حمل کالا‌های اساسی از بنادر شمالی، جنوبی و چابهار فعالیت می‌کنند، سهمیه و تنخواه سوخت ویژه پیش‌بینی شود و میزان سوخت مورد نیاز نیز متناسب با پیمایش و مأموریت ناوگان تعیین شود.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری سازمان راهداری و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در این زمینه، خواستار بررسی امکان بهره‌گیری از ظرفیت سوخت‌رسانی سیار در مناطقی شد که تأمین سوخت ناوگان با محدودیت‌هایی مواجه است.

صادق همچنین بر بررسی و اصلاح شیوه‌های حمل کالا از بنادر، به‌ویژه بندر چابهار، استفاده از ظرفیت‌های موجود در مسیر‌های ارتباطی و پایانه‌ها و تسریع در انتقال کالا به مقاصد مختلف کشور تأکید کرد.

وزیر راه و شهرسازی در پایان با اشاره به حجم کالا‌های موجود در بنادر و تداوم ورود محموله‌های جدید، بر اجرای دقیق مصوبات، نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه‌ها و پیگیری روزانه روند خروج کالا‌ها تأکید کرد و خواستار آن شد که تمامی مجموعه‌های مسئول با رویکردی جهادی و هماهنگی کامل، ظرفیت‌های خود را برای تداوم سریع و بدون وقفه جریان تأمین و توزیع کالا به کار گیرند.

منبع: مهر

برچسب ها: ترخیص کالا ، راه و شهرسازی
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