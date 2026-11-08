باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - اردشیر مذکوری، مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران، در نشست خبری با اشاره به اهمیت نقش اطلاع‌رسانی رسانه‌ها در حوزه حکمرانی انرژی، گفت: شبکه برق یکی از شریان‌های اصلی اقتصادی کشور است و شرکت مدیریت شبکه برق ایران با هدف راهبری شبکه و تحویل برق مستمر و پایدار به مردم فعالیت می‌کند. حفظ پایداری شبکه برق نیز نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور دارد.

وی افزود: برای حفظ این پایداری، هماهنگی مستمر میان تمام ارکان صنعت برق از اهمیت بسزایی برخوردار است و شرکت مدیریت شبکه برق ایران نقش محوری در ایجاد این هماهنگی ایفا می‌کند.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران با اشاره به تحولات گسترده صنعت برق در جهان تصریح کرد: در حال حاضر، تحولات عظیمی در صنعت برق دنیا در حال وقوع است. توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، تولید پراکنده، هوشمندسازی شبکه و استفاده از ذخیره‌ساز‌ها از جمله فرصت‌هایی هستند که در این عرصه ایجاد شده‌اند و شبکه برق کشور نیز در همین راستا حرکت می‌کند.

مذکوری ادامه داد: این تحولات فرصت‌های متعددی برای صنعت برق کشور فراهم می‌کند که از جمله آنها می‌توان به افزایش بهره‌وری، ارتقای امنیت انرژی و کاهش انتشار آلاینده‌ها و کمک به حفظ محیط زیست اشاره کرد. البته در کنار این فرصت‌ها، چالش‌هایی نیز در حوزه برنامه‌ریزی و بهره‌برداری شبکه به وجود می‌آید که با مدیریت صحیح می‌توان آنها را به فرصت تبدیل کرد.

وی با بیان اینکه اصلاحات گسترده‌ای در شرکت مدیریت شبکه برق ایران انجام شده است، گفت: در همین راستا، اصلاحات ساختاری، بازنگری در فرآیند‌های بهره‌برداری، توسعه بازار برق و ارتقای زیرساخت‌های فنی در دستور کار قرار گرفته است تا بتوانیم همگام با تحولات صنعت برق حرکت کنیم و با موفقیت از چالش‌های پیش‌رو عبور کنیم.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران با اشاره به نتایج اقدامات انجام‌شده در صنعت برق اظهار کرد: مجموعه این اقدامات، به لطف خداوند و با تلاش جمعی تمام ارکان صنعت برق، موجب شده است که شبکه برق کشور طی ۲۳ سال گذشته پایدار باقی بماند.

مذکوری افزود: این دستاورد در شرایطی حاصل شده که در مقاطع مختلف، کشور‌های منطقه خاورمیانه و حتی کشور‌های توسعه‌یافته نیز با مشکلات و ناپایداری‌هایی در شبکه برق خود مواجه بوده‌اند. این موفقیت حاصل دانش بومی، انسجام و همدلی در مجموعه صنعت برق کشور است.

وی با اشاره به نقش اقتصادی شرکت مدیریت شبکه برق ایران بیان کرد: این شرکت علاوه بر راهبری، پایش و کنترل شبکه برق کشور، در زنجیره تأمین برق و مبادلات برق نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. گردش مالی قابل‌توجهی در بازار برق از طریق مدیریت شبکه انجام می‌شود و این مجموعه از دو بازوی اصلی فنی و اقتصادی برخوردار است که هر دو در توسعه بازار برق، جذب سرمایه‌گذاری، افزایش شفافیت و ارتقای رقابت‌پذیری نقش دارند.

مذکوری با تشریح بخشی از دستاورد‌های صنعت برق در سال جاری گفت: امسال با وجود تمام سختی‌ها و شرایط موجود، توانستیم در لحظه اوج بار تابستان، یعنی پنجم مرداد ۱۴۰۵، چهار درصد برق بیشتری نسبت به دوره مشابه تأمین کنیم.

وی با تأکید بر اینکه راهبرد اصلی صنعت برق، افزایش تولید و مولدسازی ظرفیت‌ها بوده است، افزود: نتیجه این رویکرد، افزایش قابل‌توجه برق تحویلی به بخش صنعت بوده است؛ به‌طوری‌که در دوره چهارماهه تابستان، توانستیم ۱۱ درصد برق بیشتری به صنایع تحویل دهیم.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران ادامه داد: این دستاورد در شرایطی حاصل شد که حدود چهار هزار و ۷۰۰ مگاوات از ظرفیت تولید بخش صنعت آسیب دید. با این وجود، صنعت برق تلاش کرد نیاز صنایع آسیب‌دیده را تأمین کند تا تولید کشور و به‌ویژه تأمین کالا‌های اساسی مردم با مشکل مواجه نشود.

وی تصریح کرد: در همین راستا، میزان برق تحویلی به صنایع پتروشیمی به پنج برابر دوره مشابه سال گذشته رسید که این موضوع یکی از دستاورد‌های مهم صنعت برق در تابستان امسال محسوب می‌شود.

مذکوری درباره وضعیت تأمین برق صنایع در فصل زمستان نیز گفت: در حال حاضر، با توجه به شرایط تولید و مصرف و تغییرات ناشی از کاهش بارش‌ها، برنامه‌ریزی لازم برای تأمین برق انجام شده و از نظر تأمین برق صنایع مشکلی نداریم. حتی شرایط به‌گونه‌ای فراهم شده است که صنایع بتوانند علاوه بر ظرفیت قراردادی خود، از امکان تأمین برق بیشتر و استفاده حداکثری از ظرفیت برق برخوردار شوند.

وی افزود: در همین آبان‌ماه نیز حدود ۱۵ درصد برق بیشتری نسبت به دوره مشابه سال گذشته به صنعت تحویل داده‌ایم؛ این در حالی است که در آبان سال گذشته محدودیتی برای تأمین برق صنایع نداشتیم.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران تأکید کرد: راهبرد اصلی صنعت برق کشور، مولدسازی ظرفیت‌ها و افزایش تولید برق است تا تأمین این کالای عمومی با مشکل مواجه نشود و بخش‌های مختلف اقتصادی و تولیدی کشور بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند.

مذکوری با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف برق گفت: یکی دیگر از محور‌های مهم فعالیت صنعت برق، مدیریت مصرف است. در طول یک دهه گذشته، همواره شاهد روند افزایشی مصرف برق بودیم، اما در سال گذشته و سال جاری، با تلاش مجموعه صنعت برق و اجرای راهبرد‌های ابلاغی وزیر نیرو به ارکان مختلف این صنعت، توانستیم دو سال متوالی سه درصد کاهش مصرف را محقق کنیم.

وی افزود: مهار مصرف و جلوگیری از رشد بی‌رویه آن، یکی از دستاورد‌های مهم صنعت برق کشور در سال‌های اخیر بوده است.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران با اشاره به روند کاهش ناترازی برق اظهار کرد: در دو سال متوالی و در دولت فعلی، حدود ۵۰ درصد از ناترازی برق کشور کاهش یافته است؛ به‌طوری‌که در تابستان سال گذشته ۲۰ درصد و در تابستان امسال نیز ۳۰ درصد از ناترازی کاهش پیدا کرد.

مذکوری این روند را خبری امیدوارکننده برای صنعت برق دانست و گفت: برنامه‌ریزی‌ها با هدف تداوم کاهش ناترازی در حال انجام است و نتایج آن را می‌توان در توسعه نیروگاه‌های جدید و افزایش ظرفیت تولید برق مشاهده کرد.

وی توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر را یکی از محور‌های مهم این برنامه‌ها عنوان کرد و افزود: همگام با تحولات جهانی صنعت برق، توسعه ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور نیز با جدیت دنبال می‌شود.

مذکوری با اشاره به وضعیت ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر کشور بیان کرد: در حال حاضر حدود ۶۲۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر در شبکه برق کشور وجود دارد و برنامه‌ریزی شده است این ظرفیت به ۱۲ هزار مگاوات افزایش پیدا کند.

وی با اشاره به عملکرد این بخش در زمان اوج بار تابستان پنجم مرداد ۱۴۰۵ اظهار کرد: ظرفیت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر در زمان اوج بار تابستان نیز نقش مؤثری در تأمین برق کشور ایفا کرد و توسعه این بخش از اولویت‌های صنعت برق به شمار می‌رود.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران با اشاره به شاخص‌های کیفی شبکه برق گفت: علاوه بر شاخص‌های کمی، در حوزه کیفیت برق نیز اقدامات قابل‌توجهی انجام شده است. فرکانس شبکه برق در واقع نبض شبکه محسوب می‌شود و پایداری آن به این معناست که مردم هنگام استفاده از برق، با نوسان و اختلال مواجه نشوند.

مذکوری ادامه داد: امسال توانستیم وضعیت فرکانس شبکه برق کشور را در محدوده استاندارد ارتقا دهیم و کیفیت برق تحویلی به مردم را بهبود ببخشیم.

وی افزود: در حوزه ولتاژ نیز که از مأموریت‌های مهم شرکت مدیریت شبکه برق ایران محسوب می‌شود، بهبود‌هایی حاصل شده است. تلاش ما این است که از بروز نوسانات و آسیب‌های احتمالی ناشی از شرایط شبکه به تجهیزات برقی مردم جلوگیری کنیم.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران تأکید کرد: در مجموع، کاهش محدودیت‌های تأمین برق هم از نظر مدت‌زمان و هم از نظر میزان و حجم محدودیت‌ها از جمله دستاورد‌های صنعت برق کشور بوده است.

مذکوری در ادامه با اشاره به نقش بازار برق در حکمرانی صحیح انرژی اظهار کرد: راهبرد ما این است که بازار برق کشور به بازاری شفاف و رقابتی تبدیل شود. بر همین اساس، یکی از سیاست‌های کلان کشور این است که دولت از تصدی‌گری در بخش تولید فاصله بگیرد و زمینه برای حضور بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها فراهم شود.

وی افزود: یکی از ابعاد مهم حکمرانی صحیح انرژی، مشارکت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های صنعت برق است. توسعه بازار برق و استفاده از ظرفیت بورس انرژی از جمله ابزار‌هایی است که شرکت مدیریت شبکه برق ایران برای تحقق این هدف دنبال می‌کند.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران در پایان تأکید کرد: مجموعه اقدامات انجام‌شده در حوزه فنی، اقتصادی، توسعه بازار، افزایش ظرفیت تولید، مدیریت مصرف و ارتقای کیفیت شبکه، با هدف حفظ پایداری برق کشور، افزایش بهره‌وری، جذب سرمایه‌گذاری و فراهم کردن زمینه رقابت‌پذیری در صنعت برق انجام شده است.

او گفت: طبق ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، صنایع مکلف به احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تا پایان سال ۱۴۰۴ هستند که تاکنون حدود سه تا ۳.۵ هزار مگاوات آن نصب شده است برای آن دسته از صنایعی که امکان احداث نیروگاه ندارند، وزارت نیرو امکان خرید برق از تابلوی برق آزاد (بورس انرژی) را فراهم کرده است.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت: در خصوص واردات برق از ترکیه نیز زیرساخت‌های لازم برای واردات و ترانزیت فراهم است و بخش خصوصی می‌تواند با مذاکرات تجاری، این موضوع را پیش ببرد در تابستان امسال، نه‌تنها برق صنایع کوچک و متوسط تامین شد، بلکه موفق شدیم برق صنایعی که خود تامین‌کننده بودند در حدود چهار هزار و ۷۰۰ مگاوات را نیز تامین کنیم.