باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی خضری، معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، در نشست بررسی اجرای سکوی هوشمند پایش ناوگان حمل‌ونقل عمومی و نصب سامانه موقعیت‌یاب جغرافیایی (GPS)، اظهار کرد: فناوری سکوی هوشمند، ابزاری توانمند و راهبردی در مدیریت هوشمند شریان‌های جاده‌ای کشور است و تحقق آن از اهداف کلان سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به شمار می‌رود.

وی افزود: عملیاتی‌سازی و نهادینه‌سازی این سکوی هوشمند، حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای کشور را برای سال‌های متمادی بیمه خواهد کرد.

معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری از عزم قاطع این سازمان برای پایش دقیق پیمایش ناوگان و جلوگیری از صدور بارنامه و صورت‌وضعیت‌های صوری خبر داد و گفت: نصب سامانه موقعیت‌یاب جغرافیایی (GPS) بر روی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، زمینه تخصیص سوخت متناسب با اسناد حمل و میزان پیمایش واقعی ناوگان را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به فعالیت ۱۵ هزار دستگاه ناوگان اتوبوسی و حدود ۵۰۰ هزار دستگاه ناوگان حمل کالا در کشور، بیان کرد: با توجه به اطلاع‌رسانی‌های انجام‌شده به رانندگان و مالکان ناوگان اتوبوسی برون‌شهری برای نصب سامانه موقعیت‌یاب جغرافیایی، از اول آذرماه سال جاری، صدور صورت‌وضعیت و تخصیص سوخت به این ناوگان منوط به نصب GPS و ثبت دقیق پیمایش از طریق این سامانه خواهد بود.

خضری ادامه داد: در صورت عدم تجهیز اتوبوس‌های برون‌شهری به سامانه موقعیت‌یاب، کارت معاینه فنی برای این ناوگان صادر نشده و به این ترتیب، امکان صدور صورت‌وضعیت برای ناوگان فاقد GPS وجود ندارد.

معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری در پایان خاطرنشان کرد: این اقدام قانونی با هدف صیانت از منافع ملی و تخصیص سوخت متناسب با میزان پیمایش واقعی ناوگان اجرایی شده است و در فاز بعدی، به‌تدریج برای ناوگان حمل‌ونقل کالا نیز عملیاتی خواهد شد.

منبع: مهر