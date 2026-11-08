باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ رضا همتی‌زاده، رئیس پلیس راهور کردستان اظهار کرد: از ابتدای امسال تا پایان مهرماه، شمار جان‌باختگان تصادفات درون‌شهری استان ۴۶ درصد کاهش داشته است.

وی با اشاره به سهم خودروهای سواری در حوادث رانندگی افزود: خودروهای سواری با ۷۶ درصد، بیشترین سهم را در تصادفات درون‌شهری دارند و در این میان خودروهای پژو با سهم ۳۲ درصدی، بیشترین آمار تصادفات فوتی را به خود اختصاص داده‌اند.

رئیس پلیس راهور کردستان، بی‌توجهی به جلو با ۳۷ درصد و رعایت نکردن حق تقدم با ۲۰ درصد را از مهم‌ترین عوامل وقوع تصادفات فوتی عنوان کرد و گفت: ۵۲ درصد تصادفات درون‌شهری استان در بازه‌های زمانی ساعت ۱۰ تا ۱۴ و ۱۸ تا ۲۲ رخ داده است.

همتی‌زاده با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مختلف برای ارتقای ایمنی تردد در معابر شهری بیان کرد: نیروهای نظامی و انتظامی، دستگاه‌های امدادرسان، شهرداری‌ها، دانشگاه علوم پزشکی، هلال‌احمر و پزشکی قانونی هر یک در زنجیره تأمین امنیت ترافیکی نقش دارند و پلیس برای تحقق این هدف با این مجموعه‌ها همکاری می‌کند.

وی همچنین بر ضرورت استفاده از تجهیزات نوین الکترونیکی برای کنترل و مدیریت ترافیک تأکید کرد و افزود: پیشگیری از حوادث، مدیریت ترافیک و فراهم کردن شرایط ایمن برای تردد شهروندان از محورهای اصلی فعالیت پلیس راهور است.

رئیس پلیس راهور کردستان خاطرنشان کرد: برخورد با تخلفات حادثه‌ساز، موتورسیکلت‌های فاقد پلاک و سد معبر، در کنار توسعه زیرساخت‌های الکترونیکی و دوربین‌های ثبت و کنترل تخلفات، با هدف کاهش حوادث و افزایش ایمنی تردد دنبال می‌شود.