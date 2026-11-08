رئیس پلیس راهور کردستان از کاهش ۴۶ درصدی جان‌باختگان تصادفات درون‌شهری استان در هفت ماه نخست امسال خبر داد و گفت: خودروهای پژو با سهم ۳۲ درصدی، بیشترین آمار تصادفات فوتی را در میان خودروهای سواری به خود اختصاص داده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ رضا همتی‌زاده، رئیس پلیس راهور کردستان اظهار کرد: از ابتدای امسال تا پایان مهرماه، شمار جان‌باختگان تصادفات درون‌شهری استان ۴۶ درصد کاهش داشته است.

وی با اشاره به سهم خودروهای سواری در حوادث رانندگی افزود: خودروهای سواری با ۷۶ درصد، بیشترین سهم را در تصادفات درون‌شهری دارند و در این میان خودروهای پژو با سهم ۳۲ درصدی، بیشترین آمار تصادفات فوتی را به خود اختصاص داده‌اند.

رئیس پلیس راهور کردستان، بی‌توجهی به جلو با ۳۷ درصد و رعایت نکردن حق تقدم با ۲۰ درصد را از مهم‌ترین عوامل وقوع تصادفات فوتی عنوان کرد و گفت: ۵۲ درصد تصادفات درون‌شهری استان در بازه‌های زمانی ساعت ۱۰ تا ۱۴ و ۱۸ تا ۲۲ رخ داده است.

همتی‌زاده با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مختلف برای ارتقای ایمنی تردد در معابر شهری بیان کرد: نیروهای نظامی و انتظامی، دستگاه‌های امدادرسان، شهرداری‌ها، دانشگاه علوم پزشکی، هلال‌احمر و پزشکی قانونی هر یک در زنجیره تأمین امنیت ترافیکی نقش دارند و پلیس برای تحقق این هدف با این مجموعه‌ها همکاری می‌کند.

وی همچنین بر ضرورت استفاده از تجهیزات نوین الکترونیکی برای کنترل و مدیریت ترافیک تأکید کرد و افزود: پیشگیری از حوادث، مدیریت ترافیک و فراهم کردن شرایط ایمن برای تردد شهروندان از محورهای اصلی فعالیت پلیس راهور است.

رئیس پلیس راهور کردستان خاطرنشان کرد: برخورد با تخلفات حادثه‌ساز، موتورسیکلت‌های فاقد پلاک و سد معبر، در کنار توسعه زیرساخت‌های الکترونیکی و دوربین‌های ثبت و کنترل تخلفات، با هدف کاهش حوادث و افزایش ایمنی تردد دنبال می‌شود.

برچسب ها: تصادفات ، کردستان ، سنندج ، پلس راهور
خبرهای مرتبط
سنندج میزبان دور برگشت رقابت های لیگ دسته یک هندبال مردان کشور
نصب نرم‌افزار کنترلی روی خودروهای سنگین/ نظارت پلیس راهور تهران افزایش می‌یابد + فیلم
کردستان می تواند کمبود سیب زمینی در برخی از استان‌های کشور را تامین کند
کاهش ۲۰ درصدی تصادفات درون شهری در کردستان
سنندج/
آمار کشته‌های تصادفات جاده‌ای کردستان به 10 نفر رسید/ کاهش 2 درصدی تصادفات
اخبار کوتاه تصادفات در کردستان
لزوم پایش دقیق آمار اسکان و تردد مسافران نوروزی در کردستان
کاهش هفتاد درصدی جانباختگان ناشی از تصادفات در گلستان
۵۹ درصد تصادفات منجر به فوت مربوط به معابر بزرگرا‌هی است + فیلم
توجیهات بانک‌ها در عدم پرداخت تسهیلات تکلیفی قابل قبول نیست
آغاز رقابت‌های لیگ دسته یک هندبال بانوان کشور در سنندج
افتتاح واحد تولیدی نایلون و نایلکس در سنندج
اعلام محدویت‌های ترافیکی راهپیمایی ۲۲ بهمن در سنندج
سنندج/
کاهش 20 درصدی تصادفات جاده‌ای در کردستان
افتتاح مرکز پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی و گرمخانه شهرداری سقز
کردستانی‌ها ۴۶ سال عزت و شرافت جمهوری اسلامی ایران را جشن گرفتند
تشدید طرح برخورد با خودرو‌های دودزا و فاقد معاینه فنی در کردستان
اورژانس هوایی کردستان به یاری بیمار ۶۷ ساله شتافت
پلیس راهور: ۵۸ میلیون تردد در استان‌های اربعینی ثبت شد
پلیس راهور کمک حال آتشنشانان در آتش سوزی خیابان کریمخان
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آغاز ثبت‌نام پانزدهمین دوره مسابقات ملی مناظرات دانشجویی در کردستان
بارش ۲۱۱ میلی‌متری در اورامان تخت؛ هشدار سیلاب در کردستان
آماده‌باش شهرداری سنندج برای بارش‌های زمستانی؛ ۲۲ پایگاه برف‌روبی فعال می‌شود
آماده‌باش شهرداری سنندج برای بارش‌های زمستانی؛ ۲۲ پایگاه برف‌روبی فعال می‌شود
آماده‌باش ۱۵۵ راهدار در محورهای مواصلاتی کردستان
توجه، تکریم و گره‌گشایی سه اصل مهم در خدمت به خانواده شهداست
سنجش سلامت ۲۳ هزار نوآموز در کردستان؛ فعالیت ۲۳ پایگاه تا بهمن‌ماه
کاهش ۴۶ درصدی جان‌باختگان تصادفات درون‌شهری کردستان
آخرین اخبار
کاهش ۴۶ درصدی جان‌باختگان تصادفات درون‌شهری کردستان
سنجش سلامت ۲۳ هزار نوآموز در کردستان؛ فعالیت ۲۳ پایگاه تا بهمن‌ماه
آماده‌باش ۱۵۵ راهدار در محورهای مواصلاتی کردستان
آماده‌باش شهرداری سنندج برای بارش‌های زمستانی؛ ۲۲ پایگاه برف‌روبی فعال می‌شود
توجه، تکریم و گره‌گشایی سه اصل مهم در خدمت به خانواده شهداست
آماده‌باش شهرداری سنندج برای بارش‌های زمستانی؛ ۲۲ پایگاه برف‌روبی فعال می‌شود
بارش ۲۱۱ میلی‌متری در اورامان تخت؛ هشدار سیلاب در کردستان
آغاز ثبت‌نام پانزدهمین دوره مسابقات ملی مناظرات دانشجویی در کردستان
 اجرای قوانین حدنگار و ثبت رسمی معاملات، حجم پرونده‌های کلاهبرداری  را کاهش داد
پایش مصرف انرژی ادارات کردستان با اجرای مانور گشت‌های نظارتی
جاده‌های کردستان زیر بارش باران؛ راهداری در آماده‌باش کامل