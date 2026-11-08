بارندگی از صبح امروز موجب آبگرفتگی در خیابان‌های سوق کهگیلویه‌وبویراحمد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بارندگی از صبح امروز موجب آبگرفتگی در خیابان‌های سوق کهگیلویه‌وبویراحمد شد. 

 

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: سیل و آبگرفتگی ، بارش باران
خبرهای مرتبط
فرماندار:
وضعیت جغرافیایی مانع توسعه متوازن در شهرستان دنا است
روایتی از رنج‌های روستای بهشت آباد؛ از خطر رانش زمین تا نبود زیرساخت ها
عملیات اجرایی فاز دوم ساماندهی رودخانه بشار آغاز شد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
سیلاب خیابان‌های سوق کهگیلویه‌وبویراحمد را فرا گرفت + فیلم
مدارس و دانشگاه‌های کهگیلویه و بویراحمد غیرحضوری شد