باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - مدیریت منصوب روسیه در نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا در جنوب‌شرقی اوکراین روز یکشنبه اعلام کرد این نیروگاه پس از قطع خط انتقال برق «فروسپلاونا» بر اثر فعال شدن سامانه‌های حفاظتی در پی آسیب‌دیدگی، برق خارجی خود را از دست داده است.

مدیریت نیروگاه در بیانیه‌ای که در پیام‌رسان دولتی روسیه «مکس» منتشر شد، اعلام کرد خط انتقال برق فروسپلاونا به‌طور خودکار و از سوی سامانه‌های حفاظتی از مدار خارج شده و ژنراتور‌های پشتیبان دیزلی، برق تجهیزات مورد نیاز برای بهره‌برداری ایمن از نیروگاه را تأمین می‌کنند.

در این بیانیه آمده است کارکنان نیروگاه همه پارامتر‌های عملیاتی تجهیزات را زیر نظر دارند و اقدامات لازم برای حفظ وضعیت ایمن واحد‌های نیروگاه به‌طور کامل در حال انجام است.

مدیریت نیروگاه همچنین اعلام کرد سطح تشعشعات در محوطه نیروگاه و منطقه تحت پایش آن در حد طبیعی قرار دارد.

منبع: رویترز