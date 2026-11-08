مدیریت نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا اعلام کرد پس از قطع یکی از خطوط انتقال برق، تأمین برق خارجی این نیروگاه متوقف شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - مدیریت منصوب روسیه در نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا در جنوب‌شرقی اوکراین روز یکشنبه اعلام کرد این نیروگاه پس از قطع خط انتقال برق «فروسپلاونا» بر اثر فعال شدن سامانه‌های حفاظتی در پی آسیب‌دیدگی، برق خارجی خود را از دست داده است.

مدیریت نیروگاه در بیانیه‌ای که در پیام‌رسان دولتی روسیه «مکس» منتشر شد، اعلام کرد خط انتقال برق فروسپلاونا به‌طور خودکار و از سوی سامانه‌های حفاظتی از مدار خارج شده و ژنراتور‌های پشتیبان دیزلی، برق تجهیزات مورد نیاز برای بهره‌برداری ایمن از نیروگاه را تأمین می‌کنند.

در این بیانیه آمده است کارکنان نیروگاه همه پارامتر‌های عملیاتی تجهیزات را زیر نظر دارند و اقدامات لازم برای حفظ وضعیت ایمن واحد‌های نیروگاه به‌طور کامل در حال انجام است.

مدیریت نیروگاه همچنین اعلام کرد سطح تشعشعات در محوطه نیروگاه و منطقه تحت پایش آن در حد طبیعی قرار دارد.

منبع: رویترز

برچسب ها: جنگ اوکراین ، نیروگاه زاپوریژیا
خبرهای مرتبط
اردوغان در گفت‌وگو با ترامپ بر ضرورت پایان تنش‌ها میان ایران و آمریکا تاکید کرد
زلنسکی: روسیه در حملات به کی‌یف از موشک‌های کره شمالی استفاده کرد
زاخارووا: اروپایی‌ها جایی در میز مذاکرات اوکراین ندارند
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
موج کناره‌گیری‌ها در کاخ سفید آغاز شد؛ معاون رئیس دفتر ترامپ استعفا کرد
رئیس یو‌اف‌سی پیشنهاد ترامپ برای سخنگویی کاخ سفید را رد کرد
ترامپ به دنبال انتقال چهره‌ دنیای مبارزات رزمی به کاخ سفید
شکست ترامپ و آغاز نبرد جانشینی؛ جمهوری‌خواهان در آستانه دوران پساترامپ
جو کنت: اقدامات سنتکام می‌تواند دیپلماسی با ایران را به شکست بکشاند
لهستان در پی حادثه تیراندازی مرگبار عزای عمومی اعلام کرد
سنتکام مدعی متوقف کردن یک کشتی تجاری در دریای عمان شد
وقوع حادثه دریایی در نزدیکی سواحل امارات
بارندگی و طوفان ۷۰ هزار چادر آوارگان غزه را زیر آب برد
نمایندگان پارلمان انگلیس خواستار اعمال فشار برای رفع محاصره غزه شدند
آخرین اخبار
حماس: محاصره اسرائیل، رنج فلسطینیان در سیل غزه را تشدید کرده است
نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا برق خارجی خود را از دست داد
روسیه: اتحادیه اروپا اهرم فشار خود علیه مسکو را از دست داده است
ائتلاف حاکم در انتخابات سراسری نیوزیلند اکثریتی شکننده به دست آورد
گزارش‌ها از آسیب دیدن برج آرامکو در حمله یمن به ریاض
بحران هرمز تکرار درس تاریخی سوئز؛ آشکار شدن محدودیت قدرت آمریکا
روسیه از حمله به کشتی حامل محموله نظامی برای اوکراین در دریای سیاه خبر داد
تظاهرات صد‌ها حامی فلسطین در برلین علیه تسلیح اسرائیل
طومار درخواست تحقیق درباره نقش انگلیس در جنگ غزه از ۹۱ هزار امضا گذشت
زلزله ۵.۷ ریشتری در مرکز ژاپن ۲۰ مصدوم بر جای گذاشت
رئیس یو‌اف‌سی پیشنهاد ترامپ برای سخنگویی کاخ سفید را رد کرد
شکست ترامپ و آغاز نبرد جانشینی؛ جمهوری‌خواهان در آستانه دوران پساترامپ
بارندگی و طوفان ۷۰ هزار چادر آوارگان غزه را زیر آب برد
شنیده شدن صدای چندین انفجار در ریاض
سنتکام مدعی متوقف کردن یک کشتی تجاری در دریای عمان شد
یمن: ۸۳ غیرنظامی در حملات عربستان طی ۲۴ ساعت شهید و زخمی شدند
موج کناره‌گیری‌ها در کاخ سفید آغاز شد؛ معاون رئیس دفتر ترامپ استعفا کرد
نمایندگان پارلمان انگلیس خواستار اعمال فشار برای رفع محاصره غزه شدند
وقوع حادثه دریایی در نزدیکی سواحل امارات
جو کنت: اقدامات سنتکام می‌تواند دیپلماسی با ایران را به شکست بکشاند
لهستان در پی حادثه تیراندازی مرگبار عزای عمومی اعلام کرد
ترامپ به دنبال انتقال چهره‌ دنیای مبارزات رزمی به کاخ سفید
نتانیاهو در تنگنای سیاسی؛ دعوت از مخالفان برای تشکیل کابینه‌ای بدون احزاب عربی
گادی آیزنکوت مأمور تشکیل کابینه شد
فرانسه درباره تهدیدهای بمب‌گذاری علیه پروازهای اروپایی تحقیق می‌کند
اردوغان در گفت‌وگو با ترامپ بر ضرورت پایان تنش‌ها میان ایران و آمریکا تاکید کرد
ترامپ اختلافات حزبی را به پرونده‌ای قضایی تبدیل می‌کند
تأسیسات آرامکو و فرودگاه ریاض هدف قرار گرفت
سوریه گزارش‌ها درباره اعزام نیرو به یمن را تکذیب کرد
مصر پس از ۱۲ سال سفارت خود در لیبی را بازگشایی کرد