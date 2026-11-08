حماس اعلام کرد محاصره اسرائیل رنج فلسطینیان را در پی جاری شدن سیل در غزه تشدید کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) اعلام کرد ادامه محاصره نوار غزه از سوی اسرائیل، رنج و مشکلات فلسطینیان را در پی بارندگی‌های شدید و جاری شدن سیل در اردوگاه‌های آوارگان و مناطق مختلف این باریکه تشدید کرده است.

این جنبش در بیانیه‌ای که در تلگرام منتشر شد، اعلام کرد محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی اسرائیل مانع اجرای تلاش‌های بشردوستانه در جریان «آتش‌بس» شده است.

حماس اسرائیل را به جلوگیری از ورود اقلام ضروری برای تأمین سرپناه آوارگان متهم کرد و گفت این محدودیت‌ها شامل مصالح مورد نیاز برای ترمیم ساختمان‌ها و تجهیزات گرمایشی نیز می‌شود.

این جنبش از جامعه جهانی خواست برای پایان دادن فوری به محاصره غزه اقدام کند و زمینه ارسال سرپناه، دارو و مواد غذایی برای صد‌ها هزار فلسطینی آواره را فراهم سازد.

منبع: الجزیره