محمدرضا ناظری، سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در ژاپن، با حضور در وزارت ورزش و جوانان با دکتر احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در این نشست، طرفین بر لزوم توسعه و تحکیم مناسبات دوجانبه میان ایران و ژاپن تأکید کرده و راهکار‌های اجرایی تقویت همکاری‌ها در دو حوزه راهبردی «ورزش» و «امور جوانان» را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

 دنیامالی در این دیدار با اشاره به ظرفیت‌های بالای همکاری‌های ورزشی میان دو کشور، بر اهمیت بهره‌گیری از تجارب متقابل در حوزه‌های قهرمانی، همگانی، علوم ورزشی و همچنین توسعه ارتباطات بین‌نسلی و اشتراک‌گذاری تجارب موفق نهاد‌های ملی جوانان ایران و ژاپن تأکید کرد.

محمدرضا ناظری نیز با تشریح برنامه‌ها و اولویت‌های پیش‌رو در ماموریت دیپلماتیک خود در توکیو، آمادگی کامل سفارت جمهوری اسلامی ایران را برای تسهیل، پیگیری و عملیاتی‌سازی توافقات و تفاهم‌نامه فی‌مابین اعلام کرد.

برچسب ها: وزیر ورزش و جوانان ، وزارت ورزش و جوانان
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