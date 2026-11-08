باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی - زال، سرپرست اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیما استان گفت: یکی از خدمات مهم بهزیستی، فعالیت‌ها در عرصه آسیب‌های اجتماعی است که اورژانس اجتماعی از جمله مهم‌ترین خدمات این بخش است؛ خشونت خانگی، اختلاف زناشویی، اختلاف درون خانواده، کودک‌آزاری، همسرآزاری، سالمندآزاری، معلول‌آزاری و موارد این چنینی شامل اورژانس اجتماعی است.

او افزود: خط تلفن ۱۲۳ راه‌اندازی شده تا افراد موضوعات مربوط به خود را در این زمینه اعلام کنند؛ مشکل یا با مشاوره و یا به واسطه حضور همکاران در محل، رفع می‌شود.

زال بیان کرد: آنچه خدمات اورژانس اجتماعی را از سایر خدمات متفاوت می‌کند، رسیدگی آنی و لحظه‌ای به موارد اعلامی است؛ گاه نیز با همکاری مراجع قضایی موارد به‌طور اساسی پیگیری می‌شود.

سرپرست اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی ادامه داد: خط تلفن ۱۲۳، تیم سیار و مرکز مداخله در بحران را داریم. پارسال ۶۷۰۵ تماس با ۱۲۳ داشتیم، در شش‌ماهه ابتدایی امسال نیز ۴۰۵۴ تماس داشتیم که نسبت به مدت مشابه پارسال، افزایش ۲۴ درصدی را نشان می‌دهد. در خدمات سیار پارسال ۵۶۰۶ خدمت‌دهی و در شش‌ماهه ابتدایی امسال ۳۴۱۴ خدمت‌دهی داشتیم که نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش ۳۷ درصدی را نشان می‌دهد.

او عنوان کرد: در مراکز مداخله با بحران نیز پارسال ۳۹۰۸ نفر و در شش‌ماهه ابتدایی امسال ۲۱۴۴ نفر خدمات دریافت کردند. به‌طور کلی ۲۵ درصد افزایش خدمات اورژانس اجتماعی را در شش‌ماهه ابتدایی امسال نسبت به پارسال داشته‌ایم.

زال تصریح کرد: کمک بلاعوض بهزیستی بر اساس دستورالعمل برای ساخت مسکن داده می‌شود؛ بر اساس تأمین اعتبار از کشور این تخصیص‌ها صورت می‌گیرد، در صف انتظار هستیم و واریزی‌ها منوط به پرداختی‌ها از سمت تهران است.

سرپرست اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی اظهار کرد: یک‌سری خدمات رسمی داریم که طی دستورالعمل‌ها ابلاغ می‌شود مثل مبلغ مستمری؛ بخش غیررسمی داریم که مشارکت‌های مردمی است و بر اساس کمک خیرین و مردم، به مددجویان خدمت‌رسانی می‌شود.

او گفت: ۲۲ هزار و ۶۵۰ معلول، ۱۴۰۰ زن سرپرست خانوار، ۵۰۰ کودک و... تحت پوشش بهزیستی هستند و شرایط اقتصادی به‌گونه‌ای است که کمک‌های مردمی محدودتر شده است، بنابراین سعی می‌شود فعالیت‌های رسمی و مهم پیگیری شود و بعد در زمینه‌های دیگر مثل سبد کالا و... فعالیت کنیم.

زال افزود: خدمات اورژانس اجتماعی رایگان است، نیاز است اطلاع‌رسانی‌ها به مردم صورت بگیرد؛ مردم هر موردی مشاهده کردند همکاران ما را از طریق شماره ۱۲۳ در جریان بگذارند، این واحد به‌صورت شبانه‌روزی فعالیت می‌کند.