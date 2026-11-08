گمرک ایران نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت از واردات بنزین ویژه با اکتان بالا در سال ۱۴۰۵ را صفر اعلام کرد. با این حال سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها همچنان دریافت می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - گمرک جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه‌ای، نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت از واردات بنزین ویژه با اکتان بالا در سال ۱۴۰۵ را صفر ابلاغ کرد.

بر اساس این بخشنامه و در اجرای جزء ۵-۱۵ احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۵، واردات این نوع بنزین از پرداخت پنج‌نهم سهم دولت از مالیات بر ارزش افزوده معاف است.

با این حال، چهار نهم باقی‌مانده از نرخ مالیات و عوارض، به‌عنوان سهم شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و روستا‌های فاقد دهیاری دریافت خواهد شد.

طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ مالیات و عوارض انواع بنزین ۳۰ درصد تعیین شده و سهم دولت از این مبلغ پنج‌نهم و سهم نهاد‌های محلی چهار نهم است.

برچسب ها: گمرک ایران ، مالیات بر ارزش افزوده
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