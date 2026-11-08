باشگاه خبرنگاران جوان - احد بهجت حقیقی از بهره‌برداری هفت واحد سردخانه در نقاط مختلف این استان طی هفت ماه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد؛ طرحی که با ظرفیت ذخیره‌سازی ۱۲ هزار و ۲۱۵ تن و جذب ۱۳ هزار و ۹۳۴ تن ماده خام را به زنجیره نگهداری محصولات کشاورزی استان افزوده است.

او با اعلام این خبر اظهار کرد: این واحدهای سردخانه‌ای در شهرستان‌های شیراز، استهبان، کازرون، خرم‌بید و فسا احداث و به بهره‌برداری رسیدند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: مجموع سرمایه‌گذاری ثابت انجام‌شده در این طرح ها از مرز ۲ هزار و ۷۶۷ میلیارد ریال گذشته است.

او با اشاره به اثرگذاری مستقیم این طرح‌ها بر اشتغال منطقه‌ای افزود: راه‌اندازی این هفت واحد سردخانه‌ای زمینه اشتغال مستقیم ۶۹ نفر را در شهرستان‌های یادشده فراهم کرده است.

بهجت حقیقی در ادامه با تبیین نقش راهبردی زیرساخت‌های سردخانه‌ای در زنجیره ارزش محصولات کشاورزی خاطرنشان کرد: سردخانه‌ها با کنترل دما و رطوبت، ماندگاری محصولات را افزایش می‌دهند و از این مسیر نقش مهمی در کاهش ضایعات محصولات کشاورزی و ایجاد ارزش افزوده برای تولیدات بخش کشاورزی استان ایفا می‌کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس عنوان کرد: بر اساس داده‌های رسمی، ظرفیت سردخانه‌ای محصولات کشاورزی استان فارس در سال‌های گذشته با رشد چشمگیری همراه بوده و این استان به یکی از قطب‌های نگهداری و ذخیره‌سازی محصولات کشاورزی در کشور تبدیل شده است؛ روندی که توسعه واحدهای جدید در شهرستان‌های مختلف، آن را تداوم می‌بخشد و زمینه تثبیت درآمد کشاورزان و کاهش نوسانات عرضه در بازار محصولات کشاورزی را فراهم می‌آورد.

منبع: جهاد کشاورزی فارس