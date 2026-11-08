باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه- صادق حسین‌زاده ملکی، معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش‌ و پرورش در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره روند غربالگری دانش‌آموزان در سال تحصیلی گذشته گفت: در سال تحصیلی گذشته، فرایند غربالگری حدود ۱۴ میلیون دانش‌آموز از نیمه آبان آغاز شد و تا بهمن‌ به سرانجام رسید.

وی افزود: با وجود تعطیلی ظاهری مدارس، با تکیه بر نتایج این غربالگری، رسیدگی مفصلی به دانش‌آموزان در معرض خطر، پرخطر و نیازمند فوریت‌های حمایتی از طریق تماس‌های تلفنی و قرارهای حضوری و فردی توسط مشاوران و مربیان انجام شد.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش‌ و پرورش با اشاره به تغییر زمان‌بندی اجرای غربالگری در سال جاری ادامه داد: برای ایجاد فرصت بیشتر جهت رسیدگی و حمایت از دانش‌آموزان، فرایند غربالگری امسال به ایام ثبت‌نام از اوایل شهریور منتقل شده است؛ در این راستا، ابتدا بخش متوسطه تکمیل شده و سپس فاز مقطع ابتدایی با محوریت شناخت معلمان از دانش‌آموزان دنبال می‌شود.

ملکی اظهار کرد: رویکرد غربالگری در سال جاری صرفا به بررسی آسیب‌های روانشناختی محدود نمی‌شود، بلکه به سمت تقویت «سرمایه‌های روانشناختی» و «استعدادیابی» تغییر یافته است. بر اساس فرم‌ها و سازوکارهای علمی، توصیه‌نامه‌هایی برای خانواده‌ها آماده می‌شود تا در زمینه استعدادپروری فرزندان خود راهنمایی شوند و در کنار آن، آموزش و پرورش نیز پشتیبانی‌های لازم را ارائه خواهد داد.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش‌ و پرورش تصریح کرد: با این رویکرد ایجابی، خانواده‌ها می‌توانند مدیریت بهتری بر وضعیت فرزندان خود داشته باشند و دانش‌آموز نیازمند به رسیدگی‌های بیشتر نیز با سرعت بیشتری از خدمات حمایتی بهره‌مند خواهند شد.