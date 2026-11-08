باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از ایستگاه‌های هواشناسی و بارانسنجی کشور، تا پیش از ظهر امروز از حدود ۴۵۰ شهر یا ایستگاه‌های شبکه پایش سازمان هواشناسی کشور بارندگی ثبت شده است که بیشینه بارندگی‌ها با میزان ۱۶۴میلی متر از ایستکاه «کوهرنگ» گزارش شده است.

پس از «کوهرنگ»، بیشترین بارش‌های ۲۴ ساعت اخیر به ترتیب از ایستگاه‌های «بازفت» ۱۲۴، «دوآب صمصامی» ۱۱۷، «گیلانغرب»، ۱۰۷، «بهبهان» و «فریدونشهر» ۹۵ و ایذه «۹۸.۸» میلی متر گزارش شده است.

همچنین در شبانه روز گذشته از ایستگاه‌های «شلمزار»، ۸۹، «اسلام آباد موگویی» ۸۵، «لیرابی» ۸۴، «خوانسار» ۸۳، «میگون» ۸۲، «دشتک» ۸۰، «دهدشت» ۷۹ و «سرخون» ۷۷ میلی متر بارش گزارش شده است.

بر اساس اعلام مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای کشور فعالیت سامانه بارشی امروز نیز در برخی استان‌ها به ویژه «چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد» با سطح هشدار قرمز ادامه دارد.

منبع: روابط عمومی سازمان هواشناسی کشور