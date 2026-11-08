فعالیت سامانه بارشی که از روز‌های قبل در کشور فعال شد، در شبانه روز گذشته تشدید شد و دامنه بارش‌ها به ۴۵۰ شهر یا ایستگاه هواشناسی گسترش یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از ایستگاه‌های هواشناسی و بارانسنجی کشور، تا پیش از ظهر امروز از حدود ۴۵۰ شهر یا ایستگاه‌های شبکه پایش سازمان هواشناسی کشور بارندگی ثبت شده است که بیشینه بارندگی‌ها با میزان ۱۶۴میلی متر از ایستکاه «کوهرنگ» گزارش شده است.

پس از «کوهرنگ»، بیشترین بارش‌های ۲۴ ساعت اخیر به ترتیب از ایستگاه‌های «بازفت» ۱۲۴، «دوآب صمصامی» ۱۱۷، «گیلانغرب»، ۱۰۷، «بهبهان» و «فریدونشهر» ۹۵ و ایذه «۹۸.۸» میلی متر گزارش شده است.

همچنین در شبانه روز گذشته از ایستگاه‌های «شلمزار»، ۸۹، «اسلام آباد موگویی» ۸۵، «لیرابی» ۸۴، «خوانسار» ۸۳، «میگون» ۸۲، «دشتک» ۸۰، «دهدشت» ۷۹ و «سرخون» ۷۷ میلی متر بارش گزارش شده است.

بر اساس اعلام مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای کشور فعالیت سامانه بارشی امروز نیز در برخی استان‌ها به ویژه «چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد» با سطح هشدار قرمز ادامه دارد.

منبع: روابط عمومی سازمان هواشناسی کشور

برچسب ها: هواشناسی ، بارندگی
خبرهای مرتبط
بارش ۲۱۱ میلی‌متری در اورامان تخت؛ هشدار سیلاب در کردستان
هشدار نارنجی هواشناسی برای شیراز؛ شهروندان از خروج غیرضروری از منزل خودداری کنند
کاهش نسبی دمای هوا در نواحی شمال کشور تا اواسط هفته
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
۱۰ استان کشور همچنان با بارش‌های کمتر از حد نرمال مواجه هستند
ظرف هفته آینده بقیه مطالبات فروشگاه‌های پذیرنده کالابرگ پرداخت می‌شود
آخرین اخبار
۱۰ استان کشور همچنان با بارش‌های کمتر از حد نرمال مواجه هستند
ظرف هفته آینده بقیه مطالبات فروشگاه‌های پذیرنده کالابرگ پرداخت می‌شود
هیچ‌گونه حمله سایبری یا اختلالی در شبکه برق پایتخت رخ نداده است
کاهش محسوس دمای هوا در شهر‌های شمالی
سهم معاملات برق در بورس به ۶۰ درصد می‌رسد
کاهش ۵۵ درصدی انتشار کربن خودروهای جدید
از سبز پوشی شاخص‌های بازار سهام تا توقف نسخه قدیمی tsetmc
ترافیک سنگین در آزادراه قزوین، محورهای منتهی به تهران
تصفیه‌خانه‌های فاضلاب تهران بدون وقفه در حال فعالیت هستند
اجرای ۷۰ درصدی الگوی کشت در بخش زراعت
کاهش قدرت خرید مردم و رکود نسبی بازار قهوه
پرداخت‌های بیش از ۳۰ میلیون تومانی کارکنان به عملکرد گره می‌خورد
مصوبه افزایش بهای سوخت نیروگاهی در قبض برق ابلاغ شد؛ اما هنوز اجرایی نشده است+ فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۱۷ آبان
ریزش‌ سنگین در تاریخ بورس آمریکا
پرداخت تسهیلات مسکن به بیش از ۲۱ هزار خانوار در ۷ ماه
۱۹ آبان؛ فرصت جدید صنعتگران برای خرید شمش طلا در مرکز مبادله ایران
الزامات دستیابی پایدار به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور
پایش ۱۳۰ هزار واحد مسکن حمایتی برای بهره‌برداری در نیمه دوم سال
کاهش ۴۰ درصدی تخلیه و بارگیری کالا در بنادر کشور در پی تنش‌های منطقه‌ای
کریدور‌های ترانزیتی باید به جریان واقعی تجارت تبدیل شوند
آغاز دور جدید ثبت‌نام خودرو‌های وارداتی
روند کاهش ناترازی برق ادامه دارد/ معافیت مشترکان حمایتی از پرداخت هزینه سوخت نیروگاهی
انتقاد از طولانی شدن روند اجرای برنامه‌های توسعه دریامحور
ادامه هوای بارانی در ۴۵۰ شهر کشور/ کوهرنگ رکوردار بارش شبانه روز گذشته با ۱۶۴ میلی متر باران شد
سهم دولت از مالیات واردات بنزین ویژه در سال ۱۴۰۵ صفر شد
اتوبوس‌های فاقد GPS کارت معاینه فنی نمی‌گیرند
تابستان امسال ۳۰ درصد از ناترازی کاهش پیدا کرد
کامیون‌های حامل کالا‌های اساسی مشمول تنخواه سوخت ویژه می‌شوند
علت دود پالایشگاه تهران مشخص شد