باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرمان صالحی - هم‌زمان با فعالیت سامانه بارشی در استان کردستان، گردنه ژالانه در شهرستان سروآباد شاهد بارش برف بود و ارتفاع برف در این منطقه به حدود ۱۰ سانتی‌متر رسید.

بارش برف چهره این محور کوهستانی را زمستانی کرده و با توجه به شرایط جوی، رانندگان برای تردد در این مسیر باید ضمن رعایت سرعت مطمئنه، تجهیزات زمستانی به‌ویژه زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کردستان گفت: به دنبال هشدار سطح قرمز هواشناسی، اکیپ‌های راهداری در تمامی محورهای استان به حالت آماده‌باش درآمده و در حال گشت‌زنی هستند؛ در حال حاضر به جز گردنه تته، تمامی محورهای استان باز است و تردد در آن‌ها جریان دارد.

رامین محمودی اظهار داشت: با توجه به اخطار قرمز هواشناسی، از روزهای گذشته همکاران ما در سطح محورهای استان مشغول فعالیت و گشت‌زنی هستند و خوشبختانه تا این لحظه مشکل حادی در راه‌های استان گزارش نشده است.

وی با اشاره به آخرین وضعیت محورهای برف‌گیر استان افزود: در حال حاضر در محور سروآباد و محدوده گردنه ژالانه بارش برف را شاهد هستیم و عملیات برف‌روبی توسط راهداران در حال انجام است.

معاون راهداری کردستان درباره انسداد برخی محورها نیز توضیح داد: گردنه تته به دلیل بارش برف و به‌ویژه به دلیل مه گرفتگی شدید و کاهش دید افقی، از روز گذشته تا اطلاع ثانوی مسدود اعلام شده است.

محمودی با تأکید بر اینکه تردد در سایر محورهای استان و گردنه ژالانه (محدوده سروآباد) با احتیاط برقرار است، یادآور شد: در حال حاضر حدود ۱۵۵ نفر از نیروهای راهداری در قالب اکیپ‌های مختلف به‌طور مستقیم در جاده‌ها و محورهای استان مستقر و درگیر عملیات راهداری و گشت‌زنی هستند.

وی در خصوص وقوع ریزش و رانش در جاده‌های استان نیز خاطرنشان کرد: با توجه به حجم بالای بارندگی‌ها در روزهای اخیر، در برخی مقاطع مستعد ریزش و رانش در محورهای استان از جمله در محدوده‌های سروآباد، مریوان، بانه و کامیاران ریزش‌های مقطعی رخ داد که با تلاش راهداران به سرعت پاکسازی و برطرف شد.

محمودی در پایان از رانندگان خواست پیش از سفر، از طریق سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌ها، از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای استان مطلع شوند و در مناطق کوهستانی و برف‌گیر تجهیزات زمستانی به ویژه زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.