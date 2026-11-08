مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: از امشب با ورود توده هوای سرد به منطقه دمای هوا کاهش یافته و بارش‌ها از نیمه‌شب امشب آغاز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجید کوهی با اشاره به صدور هشدار هواشناسی سطح نارنجی (شماره ۸) اظهار کرد: برای روز یکشنبه آسمان نیمه‌ابری تا ابری همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود و از بعدازظهر به تدریج بارش باران، گاهی رگبار و رعدوبرق و در ارتفاعات بارش برف خواهیم داشت؛ از امشب نیز در اغلب مناطق استان پدیده غالب، وزش باد شرقی، هوای نسبتاً سرد و بارش باران و در مناطق کوهستانی و سردسیر بارش باران و برف خواهد بود.

او افزود: اما از امشب با ورود توده هوای سرد به منطقه، ضمن وزش باد‌های شرقی و کاهش محسوس دمای هوا، بارش‌ها از نیمه‌شب امشب تا عصر فردا (دوشنبه ۱۸ آبان) در مناطق مرکزی و جنوبی استان و حتی در شهرستان‌های گرمی و انگوت به شکل برف خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل درباره وضعیت روز دوشنبه تصریح کرد: از بامداد دوشنبه با حاکمیت هوای سرد و کاهش محسوس دما (زیر صفر)، بارش باران در مناطق شمالی و بارش برف در مناطق جنوبی و مرکزی استان و شهرستان‌های گرمی و انگوت پیش‌بینی می‌شود؛ در شب نیز بارش‌ها در سطح استان قطع شده و شاهد دمای زیر صفر، یخبندان در مناطق مرکزی و جنوبی و رخداد مه در برخی شهرستان‌ها خواهیم بود.

کوهی در ادامه با اشاره به روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه (۱۹ و ۲۰ آبان) تاکید کرد: در ساعات شبانه و اوایل صبح تداوم هوای سرد و یخبندان با دمای زیر صفر، به ویژه در مناطق مرکزی و جنوبی استان و در برخی مناطق رخداد مه پیش‌بینی می‌شود؛ در طول روز نیز آسمان به تدریج صاف تا نیمه‌ابری خواهد بود و در اواسط روز با افزایش نسبی دما مواجه خواهیم شد.

او در ادامه بر توجه به توصیه‌های هشدار هواشناسی (سطح نارنجی – شماره ۸) تأکید کرد و از شهروندان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی، تمهیدات لازم برای مقابله با سرما و یخبندان را در نظر بگیرند.

منبع: هواشناسی

برچسب ها: هشدار هواشناسی ، رگبار و رعد و برق ، بارش برف ، وزش باد
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