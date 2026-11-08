باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا سلامی ریک، رئیس اداره حفاظت محیط زیست آستارا گفت: با پیگیری‌های این اداره و مصوبات کمیته پدافند زیستی فرمانداری، همزمان با هفته پدافند غیرعامل؛ مراکز رشد و تکثیر گیاه سنبل آبی در سطح شهرستان شناسایی و با همکاری تنگاتنگ شهرداری، نقاط آلوده به این گونه مهاجم پاکسازی شدند.

او افزود: در پایش‌های کارشناسان محیط زیست از تالاب و آبگیر‌های شهرستان، رشد فزاینده سنبل آبی در چند آبگیر کوچک و بخشی از برکه آبی سفیر امید که در سال ۱۴۰۳ به طور کامل از گیاه مهاجم سنبل آبی پاکسازی شده بود، مشاهده شد که با تشکیل کمیته پدافند زیستی، مراتب تحت پیگیری قرار گرفت و نقاط آلوده با بهره گیری از نیرو‌های خدمات شهری شهرداری آستارا و ۲ دستگاه بیل مکانیکی و بیل بکو در ۴ روز کاری پاکسازی و امحا شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آستارا با بیان اینکه میزان سنبل آبی جمع آوری شده در این پهنه‌های آبی حدود ۳ تن برآورد شده است، تصریح کرد: سنبل آبی به علت رشد سریع در محیط‌های آبی، یکی از خطرناکترین گونه‌های گیاهی مهاجم دنیا است و از تهدید‌های جدی برای تنوع زیستی پهنه‌های آبی دنیا به شمار می‌آید.

منبع: روابط عمومی محیط زیست گیلان