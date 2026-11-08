باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - ذبیح‌زاده، سخنگوی صنعت برق کشور، در نشست خبری گفت: گرمای سال ۱۴۰۵ که عملاً تا پایان مهرماه نیز ادامه داشت، قابل توجه بود. امسال در مهرماه نیز گرمای ناهنجاری را تجربه کردیم و برخلاف سال‌های گذشته که دوره گرما معمولاً از نیمه اردیبهشت آغاز می‌شد و تا نیمه شهریور ادامه داشت، در سال جاری این دوره تا نیمه دوم شهریور و حتی پایان مهرماه ادامه پیدا کرد.

وی افزود: ناترازی‌هایی که به‌صورت مزمن با آن مواجه هستیم و اوج آن را در دو سال گذشته تجربه کردیم، به‌تدریج در حال کاهش است و روند کاهشی ناترازی برق ادامه دارد؛ به‌طوری‌که میزان ناترازی در سال ۱۴۰۳ در اوج مصرف حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ مگاوات بود، در سال گذشته به ۱۴ هزار و ۵۰۰ مگاوات رسید و در سال جاری نیز پیک بار به حدود ۱۰ هزار مگاوات کاهش یافته است.

ذبیح‌زاده با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای کاهش ناترازی برق اظهار کرد: طرح ۱۴ مگاپروژه‌ای که طی دو سال گذشته برای کاهش ناترازی تعریف شد، در قالب ۱۴ محور عمده برای دوره اوج بار سال ۱۴۰۶ طراحی شده است و بر اساس آن، ظرفیت قابل توجهی از تولید برق برای ورود به مدار برنامه‌ریزی شده است.

سخنگوی صنعت برق کشور ادامه داد: به‌عنوان مثال، در بخش نیروگاه‌های حرارتی، افزایش ۴ هزار و ۵۰۰ مگاواتی ظرفیت پیش‌بینی شده که شامل توسعه ظرفیت‌های جدید، بازسازی ظرفیت‌های آسیب‌دیده در جنگ و ارتقای توان نیروگاه‌هاست. همچنین برنامه‌ریزی شده است تا ۶ هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی اضافه شود و ظرفیت تجدیدپذیر‌ها به ۱۲ هزار مگاوات برسد. در سایر فناوری‌های تولید برق نیز به همین نسبت، رشد ظرفیت برای سال آینده پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به برنامه‌های توسعه شبکه برق بیان کرد: در بخش توسعه شبکه نیز برنامه‌ریزی شده است ظرفیت مناسبی در شبکه انتقال و توزیع نیروی برق و همچنین پست‌های انتقال و توزیع ایجاد شود تا شبکه بیش از پیش توانایی تأمین برق را داشته باشد.

ذبیح‌زاده در ادامه به اقدامات مدیریت مصرف در سمت تقاضا اشاره کرد و گفت: شناسایی و برخورد با مصارف غیرمجاز با شدت و جدیت ادامه دارد؛ به‌طوری‌که از ابتدای سال تاکنون حدود ۴۶۰ هزار مورد استفاده غیرمجاز از برق کشف شده و مطابق مقررات با متخلفان برخورد شده است.

وی افزود: در حوزه رمزارز‌ها نیز اقدامات متعددی در حال انجام است. همچنین برنامه‌های بهینه‌سازی مصرف برق از جمله تعویض لامپ‌ها و روشنایی‌های فرسوده معابر و اجرای طرح‌های بهینه‌سازی در بخش‌های مختلف صنعتی و اداری در جریان است.

سخنگوی صنعت برق کشور با بیان اینکه ساعت کاری یکی دیگر از مؤلفه‌های مؤثر در کاهش مصرف برق است، تصریح کرد: کاهش ساعت کاری نیز در دستور کار قرار دارد؛ همان‌طور که در روز‌های پایانی سال جاری این اقدام انجام شده است. برای سال آینده نیز پیگیری‌هایی در حال انجام است تا اساساً امکان تغییر ساعت رسمی کشور نیز فراهم شود، چراکه این موضوع تأثیر مثبتی بر کاهش مصرف برق دارد.

وی در پایان تأکید کرد: با توسعه ظرفیت تولید و شبکه برق، اجرای اقدامات بهینه‌سازی مصرف، جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز، برخورد با فعالیت‌های غیرمجاز استخراج رمزارز و کاهش تلفات شبکه، تلاش می‌کنیم در هر دو سمت عرضه و تقاضا به سمت کاهش هرچه بیشتر ناترازی حرکت کنیم تا بتوانیم در سال آینده کمترین میزان محدودیت برق را داشته باشیم.

ذبیح‌زاده، سخنگوی صنعت برق کشور، در ادامه نشست خبری با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای شناسایی انشعابات غیرمجاز و مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز گفت: شناسایی انشعابات غیرمجاز و فعالیت‌های غیرمجاز استخراج رمزارز در دستور کار صنعت برق قرار دارد و شرکت‌های توزیع نیروی برق از روش‌های مختلفی برای شناسایی این موارد استفاده می‌کنند.

وی افزود: دریافت اطلاعات از مردم، گزارش‌های مردمی، داده‌کاوی با هدف شناسایی الگو‌های غیرمجاز مصرف و استفاده از الگوریتم‌های هوشمند از جمله روش‌هایی است که شرکت‌های توزیع نیروی برق برای کشف مصارف غیرمجاز در اختیار دارند.

ذبیح‌زاده ادامه داد: در بسیاری از مناطق، مصارف غیرمجاز موجب آسیب به تجهیزات شبکه برق می‌شود؛ به همین دلیل همکاران ما با روش‌های مختلف این موارد را شناسایی و با آنها برخورد می‌کنند.

سخنگوی صنعت برق کشور تصریح کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا ۱۷ آبان‌ماه، نزدیک به ۴۶۰ هزار مورد انشعاب غیرمجاز کشف شده که مطابق مقررات با آنها برخورد شده است. همچنین حدود ۱۷ هزار دستگاه استخراج رمزارز که به‌صورت غیرمجاز فعالیت داشته و برق مصرف می‌کردند، شناسایی شده‌اند و برخورد‌های لازم مطابق ضوابط با آنها صورت گرفته است.

وی با اشاره به راه‌های گزارش‌دهی مصارف غیرمجاز برق و استخراج غیرمجاز رمزارز گفت: هموطنان می‌توانند از طریق شماره‌های پیامکی ۳۰۰۲۱ و ۳۰۶۲۱ موارد مصرف غیرمجاز برق و استخراج غیرمجاز رمزارز را گزارش کنند. به‌طور مشخص، سامانه پیامکی ۳۰۵۲۱ برای گزارش مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز و سامانه پیامکی ۱۶۲۱ برای گزارش مصارف غیرمجاز برق در نظر گرفته شده است.

ذبیح‌زاده افزود: پس از اعلام گزارش از سوی هموطنان، همکاران شرکت‌های برق در کوتاه‌ترین زمان اقدامات لازم را انجام می‌دهند. مردم می‌توانند با اطمینان از حفظ محرمانگی اطلاعات خود، موارد را اطلاع دهند تا برخورد‌های لازم صورت گیرد.

وی با اشاره به پرداخت پاداش به گزارش‌دهندگان اظهار کرد: جوایز مناسبی برای این موضوع در نظر گرفته شده و پیش از این نیز برای کشفیات انجام‌شده، پاداش‌هایی تا سقف ۵۰ میلیون تومان پرداخت می‌شد. البته در گذشته پرداخت این جوایز با فاصله زمانی انجام می‌شد، اما اکنون تدابیری اتخاذ شده است تا پرداخت‌ها با سرعت بیشتری صورت گیرد.

سخنگوی صنعت برق کشور تأکید کرد: فعالیت‌های غیرمجاز استخراج رمزارز موجب تضییع حقوق سایر مشترکانی می‌شود که برق مورد نیاز خود را به‌صورت قانونی خریداری می‌کنند و حق دارند از برق پایدار برخوردار باشند. این فعالیت‌ها همچنین آسیب‌های شدیدی به شبکه برق وارد می‌کنند؛ بنابراین مقابله با آنها یک مسئولیت اجتماعی برای همه مردم است تا با گزارش این مصارف، به حفظ پایداری شبکه برق کشور کمک کنند.

ذبیح‌زاده در پاسخ به پرسشی درباره میزان افزایش تعرفه برق و نحوه اجرای آن گفت: صحبت‌های اخیر درباره تعرفه‌ها ناشی از ابلاغ نرخ جدید هزینه سوخت نیروگاهی است. نیروگاه‌های حرارتی که عمده تولید برق کشور را بر عهده دارند، برای تولید برق از سوخت استفاده می‌کنند و این سوخت هزینه‌ای دارد که بر اساس نرخ اعلامی وزارت نفت، از ابتدای آبان‌ماه نرخ جدید آن ابلاغ شده است.

وی افزود: با ابلاغ نرخ جدید سوخت، نیروگاه‌ها این هزینه را در نرخ فروش برق خود اعمال می‌کنند و خریداران برق که در نهایت مشترکان هستند، به‌نوعی این افزایش هزینه را در قبوض برق مشاهده خواهند کرد.

سخنگوی صنعت برق کشور ادامه داد: برای تعیین نحوه اعمال هزینه سوخت نیروگاهی در قبوض مشترکان، مطابق مصوبه هیئت وزیران کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت و وزارت نیرو پیش‌بینی شده است. این کارگروه چگونگی اعمال هزینه سوخت نیروگاهی برای انواع مشترکان را تعیین می‌کند.

ذبیح‌زاده با اشاره به گروه‌های مختلف مصرف‌کنندگان برق بیان کرد: مشترکان خانگی، صنعتی، کشاورزی، تجاری و عمومی از گروه‌های مختلف مصرف‌کنندگان برق هستند و متناسب با میزان مصرف، بخشی از هزینه سوخت نیروگاهی را که یکی از مؤلفه‌های قبض برق است، پرداخت خواهند کرد.

وی تصریح کرد: مشترکان خانگی که در محدوده الگوی مصرف برق قرار دارند، هرچه مصرف کمتری داشته باشند، طبیعتاً کمترین تأثیر را از این افزایش خواهند پذیرفت. برای مثال، در شرایط فعلی و در ماه‌های پیش رو، هزینه سوخت نیروگاهی برای مشترکانی که در محدوده الگوی مصرف قرار دارند، حدود ۷ هزار تومان خواهد بود. این گروه حدود ۷۵ درصد مشترکان برق کشور را شامل می‌شوند.

ذبیح‌زاده افزود: برای مشترکانی که تا دو و نیم برابر الگوی مصرف برق استفاده می‌کنند، این رقم حدود ۲۲ هزار تومان در ماه خواهد بود. دو پله تعرفه‌ای دیگر نیز برای مشترکان با مصرف تا دو و نیم برابر الگو و بیش از دو و نیم برابر الگو در نظر گرفته شده است. به این ترتیب، حدود ۹۰ درصد مشترکان خانگی هزینه‌ای تا حدود ۲۲ هزار تومان بابت سوخت نیروگاهی در قبض خود مشاهده خواهند کرد.

وی خاطرنشان کرد: البته این طرح هنوز وارد مرحله اجرا نشده و زیرساخت‌های لازم برای آن در حال فراهم شدن است تا در آینده نزدیک اعمال شود.

سخنگوی صنعت برق کشور در ادامه با اشاره به وضعیت مشترکان تحت پوشش نهاد‌های حمایتی گفت: مشترکان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه سوخت نیروگاهی معاف هستند و این هزینه برای آنها اعمال نخواهد شد.

وی درباره محل هزینه‌کرد درآمد‌های حاصل از این افزایش نیز اظهار کرد: درآمد حاصل از این محل صرف زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انتقال سوخت به نیروگاه‌ها و همچنین افزایش راندمان نیروگاه‌ها، به‌ویژه احداث بخش بخار نیروگاه‌های گازی، خواهد شد.

ذبیح‌زاده توضیح داد: در نیروگاه‌های گازی این ظرفیت وجود دارد که با احداث بخش بخار و بدون نیاز به مصرف سوخت جدید، میزان تولید برق افزایش پیدا کند؛ بنابراین هزینه‌های دریافت‌شده در این زمینه صرف افزایش بهره‌وری و ظرفیت تولید برق خواهد شد.

ذبیح‌زاده در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت تأمین سوخت نیروگاه‌ها در فصل سرد سال و احتمال واردات برق گفت: هر سال در نیمه نخست سال، ظرفیت تأمین سوخت به‌اندازه‌ای است که نیروگاه‌های حرارتی، که حدود ۹۰ درصد تولید برق کشور را بر عهده دارند، با محدودیت قابل توجهی در تأمین سوخت مواجه نمی‌شوند.

وی افزود: اما با ورود به دوره سرد سال، سوخت اصلی نیروگاه‌های حرارتی، یعنی گاز، به دلیل افزایش مصرف در بخش‌های خانگی و تجاری برای تأمین گرمایش، با محدودیت‌هایی مواجه می‌شود.

سخنگوی صنعت برق کشور ادامه داد: برای چنین شرایطی، پیش‌بینی شده است که نیروگاه‌های حرارتی بتوانند در شرایط محدودیت و اضطرار از سوخت دوم نیز استفاده کنند تا نیاز مصرف برق کشور تأمین شود. سوخت دوم نیروگاه‌ها در مخازن ذخیره‌سازی همین نیروگاه‌ها نگهداری می‌شود.

ذبیح‌زاده با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای افزایش ذخایر سوخت نیروگاهی اظهار کرد: امسال در مقایسه با سال گذشته، حدود ۳۷۰ میلیون لیتر به ظرفیت ذخیره‌سازی مخازن نیروگاهی اضافه کرده‌ایم تا تاب‌آوری نیروگاه‌ها در شرایط محدودیت گاز افزایش یابد.

وی افزود: با وجود تمام تلاش‌های صورت‌گرفته، میزان فعلی ذخایر سوخت مایع نیروگاه‌ها در مقایسه با سال گذشته مقداری کمتر است و لازم است تا پایان آبان‌ماه، مخازن نیروگاهی به حداکثر ظرفیت خود برسند.

سخنگوی صنعت برق کشور با اشاره به پیش‌بینی سرمای زمستانی در روز‌های آینده گفت: در همین دو تا سه روز آینده، اغلب نقاط کشور سرمای زمستانی را تجربه خواهند کرد و به همین دلیل ضرورت دارد ذخایر سوخت نیروگاهی تا پایان آبان‌ماه به میزان حداکثری تکمیل شود. وزارت نفت نیز برنامه‌هایی برای تحقق این موضوع دارد و انتظار داریم پیش از ورود به دوره سرد سال، مخازن نیروگاهی به سطح مناسبی از ذخیره سوخت برسند.

ذبیح‌زاده با بیان اینکه دوره سرد سال حدود ۱۰۰ روز به طول می‌انجامد و از آذرماه آغاز می‌شود، تصریح کرد: امسال از نظر تأمین گاز شرایط سخت‌تری نسبت به سال گذشته خواهیم داشت؛ چراکه کشور با ناترازی مزمن در دو بخش برق و گاز مواجه است.

وی ادامه داد: ناترازی برق عمدتاً در دوره گرم سال بروز می‌کند، اما در دوره سرد سال با ناترازی ظرفیتی در بخش برق مواجه نیستیم. برای مثال، پیک مصرف برق کشور در تابستان امسال حدود ۷۵ هزار مگاوات بود، در حالی که در روز‌های فعلی میزان نیاز مصرف برق به حدود ۴۸ هزار مگاوات و کمتر از آن رسیده است.

سخنگوی صنعت برق کشور خاطرنشان کرد: ظرفیت تولید و شبکه برق کشور برای دوره سرد سال نه‌تنها کافی است، بلکه به‌مراتب بیشتر از میزان تقاضای مورد نیاز برق خواهد بود؛ با این حال، مسئله اصلی تأمین سوخت کافی برای نیروگاه‌هاست.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با تکمیل مخازن پشتیبان نیروگاه‌ها تا پایان آبان‌ماه و فراهم شدن امکان استفاده از سوخت مایع در شرایط اضطرار برای جبران کمبود گاز، بتوانیم با اطمینان بیشتری وارد دوره سرد سال شویم.

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