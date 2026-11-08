مدیرکل امور مالیاتی استان اردبیل گفت: تاکنون ۵۵۰۰ میلیارد تومان از تعهدات مالیاتی استان وصول شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- داریوش سرخانی‌مقدم، افزود: در کل کشور یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان منابع درآمد مالیاتی پیش‌بینی‌شده که امسال این رقم با رشد ۵۰ درصدی به ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان ارتقا یافته است.

او افزود: در حالی که در بسیاری از استان‌ها رشد منابع درآمدی مالیات تا ۵۰ درصد بوده، اما برای استان اردبیل این رقم دو برابر در نظرگرفته شده و ما باید منابع درآمد مالیاتی خود را از ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش دهیم.

مدیرکل امور مالیاتی استان اردبیل بیان کرد: دو برابر شدن منابع درآمد مالیاتی استان کار ما را بسیار سخت و دشوار کرده، اما امیدواریم تا پایان سال به رقم ۱۱ هزار میلیارد تومان منابع درآمد مالیاتی برسیم.

سرخانی‌مقدم افزود: تا این لحظه وصولی درآمد مالیاتی استان ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده و و با توجه به اینکه تا آخر آبان ماه فرصت تسلیم اظهارنامه مشاغل ارائه شده است تلاشمان بر این خواهد بود در ماه‌های آینده اصولی درآمد مالیاتی استان ارتقا یابد.

او اظهار کرد: در کنار تمدید اظهارنامه‌های مالیاتی به دلیل شرایط جنگی ما وصول مطالباتمان را از واحد‌های تولیدی به تعویق انداختیم و چک آنها را وصول نکردیم که با در نظر گرفتن این شرایط امیدواریم منابع درآمد مالیاتی استان به رقم ۱۱ هزار میلیارد تومان برسد.

مدیرکل امور مالیاتی استان اردبیل از تفکیک درآمد مالیاتی گمرک در قالب یک ردیف جداگانه خبر داد و گفت: سال گذشته این تفکیک انجام نشده بود، اما امسال تفکیک درآمد مالیاتی گمرک را از سایر درآمد‌ها شاهد هستیم که این امر نیز دامنه مشکلات ما را در افزایش منابع درآمدی مالیاتی دو چندان کرده است.

سرخانی‌مقدم از نمایندگان استان خواست تا در بودجه سال آینده تدبیری بیندیشند تا این ۱۰۰ درصد اعمال افزایش تعهدات مالیاتی استان تعدیل شده و به نوعی کاهش پیدا کند.

او ادامه داد: تحقق ۱۱ هزار میلیارد تومان منابع درآمدی برای استان با افزایش ۱۰۰ درصدی بسیار سخت و دشوار است و در این زمینه انتظار می‌رود تدبیری مناسب به صورت ملی در لایحه بودجه سال آینده اندیشیده شود.

مدیرکل امور مالیاتی استان اردبیل گفت: استان همجوار ما با داشتن بیش از ۷۰ شهرک صنعتی دولتی و خصوصی منابع درآمد مالیاتی آنها تا ۵۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته، اما در این استان ۱۰۰ درصد افزایش مالیاتی را شاهد هستیم.

منبع: امور مالیاتی