نایب‌رئیس مجلس با تأکید بر ضرورت سرمایه‌گذاری در حوزه تربیت قرآنی نسل جوان گفت: مسابقات قرآنی به تقویت جریان آموزش، تربیت و فعالیت‌های قرآنی در جامعه منجر شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدرضا حاجی‌بابایی با اشاره به اهمیت برگزاری رویداد‌های قرآنی در سطح ملی اظهار کرد: توجه به قرآن کریم باید در متن زندگی فردی و اجتماعی افراد جاری باشد و آموزه‌های آن در نظام تربیتی و فرهنگی جامعه مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه نوجوانان و جوانان سرمایه اصلی آینده کشور هستند افزود: هر اندازه بتوانیم زمینه آشنایی عمیق‌تر نسل جدید با قرآن و مفاهیم آن را فراهم کنیم، در واقع برای آینده فرهنگی و اخلاقی جامعه سرمایه‌گذاری کرده‌ایم؛ در این مسیر، شناسایی استعداد‌های قرآنی، حمایت از علاقه‌مندان و فراهم‌کردن فرصت رشد برای آنها اهمیت فراوانی دارد.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش مسابقات قرآنی در شناسایی ظرفیت‌های نسل جوان تصریح کرد: برگزاری مسابقاتی مانند مدهامتان می‌تواند فرصتی برای کشف استعداد‌هایی باشد که شاید در شرایط عادی امکان معرفی و بروز توانایی‌های خود را پیدا نکنند؛ با این حال، نباید فعالیت‌ها به معرفی نفرات برتر و پایان رقابت‌ها ختم شود؛ بلکه باید برای استمرار حضور این استعداد‌ها در عرصه‌های آموزشی و فرهنگی برنامه داشت.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به ریشه‌های تربیت قرآنی در جامعه بیان کرد: تربیت قرآنی یک فرآیند مستمر است که از خانواده آغاز می‌شود و در مدرسه، مسجد و سایر محیط‌های اجتماعی ادامه پیدا می‌کند؛ اگر این مجموعه‌ها در کنار یکدیگر قرار گیرند و هر کدام نقش خود را به‌درستی ایفا کنند، می‌توان انتظار داشت که ارتباط نسل جدید با قرآن از سطح آشنایی اولیه فراتر برود و به بخشی از سبک زندگی آنها تبدیل شود.

حاجی‌بابایی همچنین با اشاره به جایگاه آموزش‌وپرورش در شکل‌گیری شخصیت نسل آینده گفت: مدرسه تنها محل انتقال دانش نیست، بلکه یکی از مهم‌ترین کانون‌های تربیت انسان است؛ از همین رو، توجه به فعالیت‌های قرآنی در محیط‌های آموزشی و ایجاد ارتباط مؤثر میان برنامه‌های مدارس و ظرفیت‌های مساجد می‌تواند به تقویت بنیان‌های تربیتی جامعه کمک کند.

وی در ادامه، حمایت از فعالیت‌های قرآنی را نیازمند نگاه بلندمدت دانست و خاطرنشان کرد: فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی برای اینکه اثرگذاری واقعی داشته باشند، به استمرار، برنامه‌ریزی و پشتیبانی نیاز دارند؛ نمی‌توان انتظار داشت با اقدامات کوتاه‌مدت و مقطعی، یک جریان گسترده و پایدار قرآنی در جامعه شکل بگیرد. 

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس خاطرنشان کرد: لازم است دستگاه‌های مسئول با شناخت نیاز‌های این حوزه، زمینه حمایت مؤثر از فعالان و مجموعه‌های قرآنی را فراهم کنند.

وی با اشاره به مسئولیت نهاد‌های قانون‌گذار در پشتیبانی از فعالیت‌های فرهنگی و دینی کشور افزود: مجلس نیز می‌تواند در چارچوب وظایف خود، مسائل و نیاز‌های این حوزه را مورد توجه قرار دهد و از ظرفیت‌های قانونی و نظارتی برای تقویت برنامه‌هایی که به رشد فرهنگی و تربیتی جامعه کمک می‌کنند، استفاده کند.

حاجی‌بابایی در بخش دیگری از سخنان خود میزبانی همدان از هجدهمین دوره مسابقات کشوری مدهامتان را فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و قرآنی این استان دانست و گفت: برگزاری رویداد‌های ملی در استان‌ها می‌تواند زمینه تعامل فعالان فرهنگی، تبادل تجربه و گسترش فعالیت‌های قرآنی را فراهم کند و مهم آن است که این ظرفیت پس از پایان مسابقات نیز حفظ شود و به برنامه‌هایی ماندگار در سطح استان و کشور منجر شود.

وی با تأکید بر اینکه آینده فعالیت‌های قرآنی کشور به میزان توجه به نسل نوجوان و جوان وابسته است گفت: باید شرایطی فراهم شود که جوانان نه‌تنها مخاطب برنامه‌های قرآنی، بلکه خود از عناصر اصلی طراحی، اجرا و گسترش این فعالیت‌ها باشند.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حضور و مشارکت نسل جدید در این عرصه می‌تواند به پویایی فعالیت‌های قرآنی و انتقال مؤثر مفاهیم قرآن به نسل‌های آینده کمک کند.

منبع: ستاد خبری هجدهمین دوره مسابقات کشوری قرآن کریم «مدهامتان»

برچسب ها: مسابقات قرآن ، نائب رئیس مجلس
خبرهای مرتبط
زاهدان میزبان نخبگان قرآن کشور می‌شود
فینال مسابقات سراسری و معارفی قرآن کریم نیمه آذرماه در قم برگزار می‌شود
هجدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامّتان به ایستگاه پایانی رسید/ تاکید بر احیای نقش مساجد در فعالیت‌های قرآنی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
برگزاری مرحله نهایی چهل‌ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در قم
ساماندهی ۸۰۰ صفحه فضای مجازی گردشگری غیرمجاز در تهران
از تغییر الگوی کتابخانه‌محور به جامعه‌محور تا عضویت سراسری افراد در نهاد کتابخانه‌ها
آغاز فصل جدید «جهان آرا» از شبکه افق؛ یامین‌پور مجری شد
آخرین اخبار
ساماندهی ۸۰۰ صفحه فضای مجازی گردشگری غیرمجاز در تهران
آغاز فصل جدید «جهان آرا» از شبکه افق؛ یامین‌پور مجری شد
از تغییر الگوی کتابخانه‌محور به جامعه‌محور تا عضویت سراسری افراد در نهاد کتابخانه‌ها
برگزاری مرحله نهایی چهل‌ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در قم
آزادی بیان در شبکه‌های اجتماعی وجود ندارد
از انحصار تهیه‌کنندگان تا ضرورت حمایت و شفافیت در فرآیند انتشار آثار
فهرست آثار دهه پایانی بخش «تئاتر صحنه‌ای» جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت منتشر شد
اکران «کوچ» با محوریت دوران کودکی و نوجوانی حاج قاسم سلیمانی
نمایش‌های کشور، ۲ شب به صحنه نمی‌روند
«رویای نیمه‌شب» تماشایی شد
۶۵۸ هزار مخاطب و فروش ۸۳ میلیاردی سینما با پیشتازی بورسیه
حوزه علمیه؛ کانون تولید اندیشه برای تمدن نوین بشری
یک «ماهی اخمو» در شبکه تهران