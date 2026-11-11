سخنگوی انجمن صنفی کارفرمایان ماکارونی گفت: بنابر آمار ماهانه بین ۶۰ تا ۷۰ هزار تن ماکارونی تولید می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - رسول مژده‌شفق، سخنگوی انجمن صنفی کارفرمایان ماکارونی، با اشاره به وضعیت تأمین مواد اولیه این صنعت اظهار کرد: صنعت ماکارونی در مهرماه شرایط مطلوبی نداشت؛ چراکه طبق توافقات قرار بود تا پایان این ماه، گندم صنف و صنعت با همان نرخ مصوب قبلی تأمین و در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد، اما از مجموع هفت ماه گذشته، کارخانه‌ها در سه ماه فروردین، تیر و مهر سهمیه گندم خود را دریافت نکرده‌اند و تخصیصی در این زمینه صورت نگرفته است.

وی افزود: اخیراً شنیده‌ایم که دولت مصوبه‌ای در زمینه تأمین گندم صادر کرده است؛ چراکه ذخایر گندم داخلی به پایان رسیده و تأمین آن با محدودیت‌هایی مواجه شده است. با این حال، طی سه تا چهار ماه گذشته این موضوع پیگیری شد و مقرر کردند شرکت دولتی بازرگانی، مسئولیت تأمین گندم صنف و صنعت را برعهده بگیرد.

مژده‌شفق ادامه داد: با وجود گذشت یک هفته از این تصمیم و پیگیری‌های مکرر، شرکت بازرگانی اعلام می‌کند که هنوز مصوبه مربوطه به دست این مجموعه نرسیده و در نتیجه امکان تحویل گندم وجود ندارد. امیدواریم طی یکی دو روز آینده مصوبه به شرکت ابلاغ شود تا تخصیص گندم مورد نیاز صنایع انجام گیرد.

سخنگوی انجمن صنفی کارفرمایان ماکارونی درباره تأثیر وضعیت تأمین گندم بر قیمت تمام‌شده محصولات بیان کرد: تغییر نرخ گندم و فاصله گرفتن آن از قیمت‌های قبلی، در کنار افزایش سایر هزینه‌ها از جمله بسته‌بندی، حمل‌ونقل و ملزومات تولید، قطعاً بر قیمت تمام‌شده ماکارونی اثرگذار خواهد بود.

وی تأکید کرد: با این وجود، تولیدکنندگان به دنبال تعدیل منطقی قیمت‌ها هستند و پس از قطعی شدن نرخ گندم، حداکثر میزان افزایش قیمت ماکارونی را اعلام خواهند کرد.

مژده‌شفق با اشاره به اهمیت ماکارونی در سبد مصرفی خانوار گفت: ماکارونی از اقلام اساسی سبد خانوار محسوب می‌شود و به همین دلیل قیمت آن حساسیت بالایی دارد. افزایش بی‌رویه قیمت‌ها فشار زیادی به مصرف‌کنندگان وارد می‌کند؛ بنابراین امیدواریم مسئولان ذی‌ربط هرچه سریع‌تر برای تأمین گندم مورد نیاز کارخانه‌ها چاره‌اندیشی کنند تا واحدهای تولیدی با رکود و تعطیلی مواجه نشوند.

وی هشدار داد: در صورت تأمین نشدن به‌موقع گندم، علاوه بر ایجاد اختلال در عرضه و تقاضای بازار، احتمال بیکاری کارگران شاغل در کارخانه‌های تولید ماکارونی نیز وجود دارد.

سخنگوی انجمن صنفی کارفرمایان ماکارونی با بیان اینکه در حال حاضر مشکلی از نظر ظرفیت تولید این محصول در کشور وجود ندارد، تصریح کرد: کارخانه‌های ماکارونی از ظرفیت تولید بالایی برخوردارند و در صورت تأمین گندم مورد نیاز، امکان فعالیت با ظرفیت مناسب را دارند. بر اساس آمار، ماهانه بین ۶۰ تا ۷۰ هزار تن ماکارونی در کشور تولید می‌شود.

وی در ادامه، تأمین گندم برای ماه‌های باقی‌مانده سال را اصلی‌ترین دغدغه تولیدکنندگان دانست و گفت: دولت باید از هم‌اکنون برای تأمین گندم سال آینده نیز برنامه‌ریزی کند و نرخ جدید این محصول را به‌موقع اعلام کند تا واحدهای تولیدی بتوانند برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای ادامه فعالیت خود داشته باشند.

مژده‌شفق در پایان به موانع صادراتی صنعت ماکارونی اشاره کرد و افزود: یکی دیگر از مشکلات جدی تولیدکنندگان، موانع پیش روی صادرات است. قیمت تمام‌شده محصولات داخلی متناسب با شرایط بازارهای جهانی نیست؛ چراکه هزینه‌های تولید در کشور به‌صورت سالانه افزایش چشمگیری دارد و این موضوع رقابت تولیدکنندگان ایرانی با برندهای مطرح در بازارهای صادراتی را دشوار کرده است.

وی ابراز امیدواری کرد با اتخاذ تدابیر حمایتی و رفع موانع صادراتی، زمینه تقویت رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازارهای بین‌المللی فراهم شود.