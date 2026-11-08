باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم در مراسم سومین سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور امروز با همکاری کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و سازمان بنادر و دریانوردی در محل سازمان بنادر برگزار شد با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌های زیربنایی کشور گفت: خسارت تأخیر در تصمیم‌گیری، از اشتباهات احتمالی بیشتر است.

وزیر سابق راه و شهرسازی، با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور در آبان ۱۴۰۲ اظهار کرد: کشور از نظر اسناد راهبردی و برنامه‌های توسعه‌ای با کمبود مواجه نیست و آنچه امروز اهمیت دارد، تبدیل این برنامه‌ها به اقدامات عملیاتی و پروژه‌های اجرایی است.

وی با اشاره به پراکندگی نهادی و تداخل مسئولیت دستگاه‌ها افزود: در برنامه هفتم توسعه با پیش‌بینی ساختارهایی همچون ستاد ملی ترانزیت، برای رفع بخشی از این مشکلات اقدام شد، اما تحقق اهداف نیازمند هماهنگی دستگاه‌ها و پیگیری مستمر است.

تحقق ترانزیت ۴۰ میلیون تنی امکان‌پذیر است

بذرپاش با بیان اینکه ترانزیت یکی از شاخص‌های اصلی اقتصاد دریامحور است، تصریح کرد: متوسط ترانزیت کشور در دهه ۹۰ حدود ۹ تا ۱۰ میلیون تن بود که در سال ۱۴۰۲ با بهره‌گیری از ظرفیت بنادر، ناوگان حمل‌ونقل و همکاری‌های منطقه‌ای به حدود ۱۷.۷ میلیون تن رسید.

وی افزود: هدف‌گذاری ترانزیت ۴۰ میلیون تنی واقع‌بینانه است و تحقق آن علاوه بر توسعه زیرساخت‌ها، به بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های موجود، مکانیزاسیون بنادر، حمل‌ونقل چندوجهی و تقویت دیپلماسی منطقه‌ای نیاز دارد.

توسعه ۲۷ سکونتگاه ساحلی در دستور کار قرار گرفت

وزیر سابق راه و شهرسازی با اشاره به ضرورت توزیع عادلانه فرصت‌های اقتصاد دریامحور گفت: در دولت سیزدهم ایجاد ۲۷ سکونتگاه ساحلی پیش‌بینی شد تا استان‌های فاقد دسترسی مستقیم به دریا نیز در توسعه سواحل جنوبی مشارکت کنند.

وی افزود: برای این سکونتگاه‌ها، استان‌های معین و نهادهای توسعه‌گر پیش‌بینی و اقدامات اولیه مکان‌یابی و تصویب طرح‌ها آغاز شد. استمرار این برنامه‌ها برای توسعه اقتصادی و جمعیتی سواحل جنوبی ضروری است.

کریدورهای ترانزیتی باید به جریان واقعی تجارت تبدیل شوند

بذرپاش با اشاره به پروژه‌های راهبردی از جمله راه‌آهن رشت ـ آستارا، کریدور ارس و توسعه بندر شهید بهشتی چابهار اظهار کرد: توسعه کریدورها صرفاً به احداث جاده، راه‌آهن و بندر محدود نمی‌شود، بلکه نیازمند تکمیل زیرساخت‌های لجستیکی، توافقات منطقه‌ای و تسهیل جریان تجارت است.

وی با اشاره به کلان‌پروژه «ایران‌راه» تأکید کرد: هدف این طرح، تقویت جایگاه ترانزیتی ایران و بهره‌گیری از ظرفیت ژئوپلیتیکی کشور در مسیرهای تجاری منطقه‌ای و بین‌المللی است.

خسارت تأخیر در تصمیم‌گیری از اشتباهات احتمالی بیشتر است

وزیر سابق راه و شهرسازی با انتقاد از طولانی شدن فرآیند تصمیم‌گیری در پروژه‌های ملی گفت: نمی‌توان برای هر اقدام اجرایی دوباره به مرحله تدوین سند بازگشت. کشور بیش از هر چیز به تصمیم‌گیری سریع، اجرای جسورانه و پیگیری مستمر نیاز دارد.

وی افزود: خسارت ناشی از تأخیر در تصمیم‌گیری در بسیاری از موارد از زیان احتمالی تصمیمات نادرست بیشتر است؛ به‌ویژه آنکه تورم و افزایش هزینه تجهیزات، اجرای پروژه‌ها را در سال‌های آینده پرهزینه‌تر می‌کند.

پروژه‌محوری باید جایگزین ساختارمحوری شود

بذرپاش با تأکید بر ضرورت عبور از بروکراسی‌های فرسایشی تصریح کرد: بخش قابل‌توجهی از قوانین، مقررات و مسئولیت دستگاه‌ها مشخص است و اکنون باید به‌جای تمرکز بر اختلافات نهادی، پروژه‌ها را محور تصمیم‌گیری و اقدام قرار داد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت استمرار سیاست‌های صحیح توسعه‌ای در دولت‌های مختلف خاطرنشان کرد: پروژه‌هایی که با صرف منابع عمومی و بررسی‌های کارشناسی شکل گرفته‌اند، نباید صرفاً به دلیل تغییر دولت‌ها متوقف شوند و همه ظرفیت‌های کارشناسی و اجرایی کشور باید برای پیشبرد طرح‌های ملی و کمک به دولت به کار گرفته شود.