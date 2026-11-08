باشگاه خبرنگاران جوان - هم‌زمان با شروع بارندگی‌ها، نیروهای خدمات شهری شهرداری منطقه ۱۰ با اجرای اقدامات پیشگیرانه، در آماده‌باش قرار گرفتند.

بازدید از نقاط مستعد آب‌گرفتگی، لایروبی انهار، تخلیه سبدهای زباله‌گیر و پاک‌سازی مسیرهای هدایت آب از جمله اقدامات انجام‌شده برای تسهیل جریان روان‌آب‌های سطحی است.

همچنین به‌منظور افزایش آمادگی عملیاتی، کیسه‌های شن میان نواحی سه‌گانه منطقه توزیع شده تا در صورت بروز آب‌گرفتگی احتمالی، اقدامات لازم در کوتاه‌ترین زمان انجام شود.

علیرضا عباسی، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۱۰ گفت: مجموعه خدمات شهری با بسیج نیروها و تجهیزات، آمادگی لازم برای مدیریت شرایط بارندگی و حفظ ایمنی شهروندان و معابر را دنبال می‌کند.