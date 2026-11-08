روزنامه تلگراف گزارش داد رئیس جمهور فرانسه برای فرار احتمالی در صورت تصرف کاخ الیزه از سوی معترضان، پناهگاهی مخفی در نزدیکی پاریس در اختیار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - روزنامه انگلیسی «تلگراف» به نقل از کتاب تازه‌ای با عنوان «ارتش جدید سایه‌ها» نوشت که امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه پناهگاهی مخفی در نزدیکی پاریس دارد تا در صورت هجوم معترضان به کاخ الیزه به آنجا منتقل شود.

این کتاب که سه روزنامه‌نگار فرانسوی آن را نوشته‌اند، می‌گوید طرح ایجاد چنین پناهگاهی تا حدی تحت تأثیر اعتراضات جلیقه‌زرد‌ها در سال ۲۰۱۸ شکل گرفته است؛ اعتراضاتی که طی آن مکرون با خشم و رفتار تند برخی معترضان روبه‌رو شد.

نویسندگان همچنین با استناد به منابع بلندپایه اعلام کردند پاتریس فور، رئیس پلیس پاریس چندین نشست درباره احتمال وقوع شورش برگزار کرده و یگان‌های ویژه پلیس نیز چگونگی استقرار برای حفاظت از پارلمان در چنین شرایطی را بررسی کرده‌اند.

به نوشته این کتاب، یکی از مقام‌های ارشد اطلاعاتی فرانسه نیز در اوایل آوریل درباره احتمال بروز نافرمانی گسترده در این کشور هشدار داده بود.

این گزارش همچنین احتمال داده است که پیروزی ژان لوک ملانشون، بنیان‌گذار حزب «فرانسه تسلیم‌ناپذیر»، با نوعی «مقاومت منفعلانه» از سوی پلیس مواجه شود.

منبع: المیادین به نقل از روزنامه تلگراف

برچسب ها: امانوئل مکرون ، اعتراضات فرانسه
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