باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ حسین عاشوری، فرمانده انتظامی فومن گفت: در پی دریافت گزارش‌های مردمی درباره تخلفات ۴ واحد صنفی، بازدید‌های مکرر انجام و تذکرات لازم به متصدیان این واحد‌ها داده شد.

او افزود: با توجه به بی‌توجهی متصدیان این واحد‌های صنفی به تذکرات پلیس و در راستای پاسخگویی به مطالبات مردمی، این کافه‌رستوران‌های متخلف به دلیل هنجارشکنی و رعایت نکردن شئون اسلامی، با هماهنگی قضایی مُهر و موم و از فعالیت آنها جلوگیری شد.

فرمانده انتظامی فومن تصریح کرد: متصدیان این ۴ واحد صنفی متخلف به مرجع قضایی معرفی شدند.

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان