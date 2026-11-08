فرمانده انتظامی فومن از مُهر و موم ۴ کافه‌رستوران به دلیل هنجارشکنی در این شهرستان و معرفی متصدیان آنها به مرجع قضایی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ حسین عاشوری، فرمانده انتظامی فومن گفت: در پی دریافت گزارش‌های مردمی درباره تخلفات ۴ واحد صنفی، بازدید‌های مکرر انجام و تذکرات لازم به متصدیان این واحد‌ها داده شد.

او افزود: با توجه به بی‌توجهی متصدیان این واحد‌های صنفی به تذکرات پلیس و در راستای پاسخگویی به مطالبات مردمی، این کافه‌رستوران‌های متخلف به دلیل هنجارشکنی و رعایت نکردن شئون اسلامی، با هماهنگی قضایی مُهر و موم و از فعالیت آنها جلوگیری شد.

فرمانده انتظامی فومن تصریح کرد: متصدیان این ۴ واحد صنفی متخلف به مرجع قضایی معرفی شدند.

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان

برچسب ها: واحدهای صنفی متخلف ، هنجارشکنی
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