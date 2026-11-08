رسانه‌های محلی گزارش دادند که تایوان روز یکشنبه و در شرایط افزایش تنش‌ها با چین، دومین محموله شامل سه فروند جنگنده اف-۱۶ بلوک ۷۰ را از آمریکا تحویل گرفت.

به گزارش خبرگزاری مرکزی تایوان مستقر در تایپه، نیروی هوایی این جزیره اعلام کرد که سه فروند جنگنده یادشده صبح یکشنبه با موفقیت در پایگاه هوایی چی‌هانگ در شهر تای‌تونگ فرود آمدند.

این هواپیماها سه‌شنبه گذشته پرواز خود را از کارخانه شرکت لاکهید مارتین در ایالت کارولینای جنوبی آمریکا آغاز کرده بودند.

تایپه ماه گذشته نیز نخستین دو فروند جنگنده اف-۱۶ بلوک ۷۰ را تحویل گرفته بود.

در چارچوب برنامه «ققنوس در حال برخاستن»، شرکت صنایع دفاعی لاکهید مارتین آمریکا و شرکت توسعه صنایع هوافضای تایوان، ۱۴۰ فروند جنگنده اف-۱۶ آ/بی را به پیکربندی اف-۱۶ وی بلوک ۲۰ ارتقا دادند. این فرایند در دسامبر ۲۰۲۳ تکمیل شد.

چین پس از آنکه این جزیره خودگردان نخستین دو فروند از مجموع ۶۶ جنگنده اف-۱۶ وی بلوک ۷۰ خریداری‌شده از آمریکا را تحویل گرفت، بار دیگر مخالفت قاطع خود را با فروش تسلیحات واشنگتن به تایوان اعلام کرد.

فروش ۶۶ فروند جنگنده اف-۱۶ وی به همراه تجهیزات مرتبط با آن، در سال ۲۰۱۹ از سوی دولت آمریکا و در قالب قراردادی به ارزش تقریبی ۸ میلیارد دلار تأیید شد. این قرارداد در شرایط تداوم تنش‌ها میان پکن و تایپه، ارتقای قابل‌توجهی در توانمندی‌های دفاع هوایی تایوان محسوب می‌شود.

چین تایوان را استانی جدایی‌طلب می‌داند، در حالی که مقام‌های تایپه بر استقلال این جزیره تأکید دارند.

منبع: آناتولی