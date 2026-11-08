تایوان در بحبوحه مخالفت چین، دومین محموله جنگنده‌های اف-۱۶ بلوک ۷۰ را از آمریکا تحویل گرفت

رسانه‌های محلی گزارش دادند که تایوان روز یکشنبه و در شرایط افزایش تنش‌ها با چین، دومین محموله شامل سه فروند جنگنده اف-۱۶ بلوک ۷۰ را از آمریکا تحویل گرفت.

به گزارش خبرگزاری مرکزی تایوان مستقر در تایپه، نیروی هوایی این جزیره اعلام کرد که سه فروند جنگنده یادشده صبح یکشنبه با موفقیت در پایگاه هوایی چی‌هانگ در شهر تای‌تونگ فرود آمدند.

این هواپیماها سه‌شنبه گذشته پرواز خود را از کارخانه شرکت لاکهید مارتین در ایالت کارولینای جنوبی آمریکا آغاز کرده بودند.

تایپه ماه گذشته نیز نخستین دو فروند جنگنده اف-۱۶ بلوک ۷۰ را تحویل گرفته بود.

در چارچوب برنامه «ققنوس در حال برخاستن»، شرکت صنایع دفاعی لاکهید مارتین آمریکا و شرکت توسعه صنایع هوافضای تایوان، ۱۴۰ فروند جنگنده اف-۱۶ آ/بی را به پیکربندی اف-۱۶ وی بلوک ۲۰ ارتقا دادند. این فرایند در دسامبر ۲۰۲۳ تکمیل شد.

چین پس از آنکه این جزیره خودگردان نخستین دو فروند از مجموع ۶۶ جنگنده اف-۱۶ وی بلوک ۷۰ خریداری‌شده از آمریکا را تحویل گرفت، بار دیگر مخالفت قاطع خود را با فروش تسلیحات واشنگتن به تایوان اعلام کرد.

فروش ۶۶ فروند جنگنده اف-۱۶ وی به همراه تجهیزات مرتبط با آن، در سال ۲۰۱۹ از سوی دولت آمریکا و در قالب قراردادی به ارزش تقریبی ۸ میلیارد دلار تأیید شد. این قرارداد در شرایط تداوم تنش‌ها میان پکن و تایپه، ارتقای قابل‌توجهی در توانمندی‌های دفاع هوایی تایوان محسوب می‌شود.

چین تایوان را استانی جدایی‌طلب می‌داند، در حالی که مقام‌های تایپه بر استقلال این جزیره تأکید دارند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: جزیره تایوان ، دولت آمریکا ، تجهیزات نظامی
خبرهای مرتبط
آغاز رزمایش ژاپن و آمریکا با مشارکت موشک‌های دوربرد جدید
هشدار صندوق بین‌المللی پول:
کشورهای فقیر در سایه جنگ ایران چاره‌ای جز ریاضت اقتصادی ندارند
آمریکا، ژاپن و کره جنوبی توافق‌نامه‌ای برای همکاری در منطقه قطب شمال امضا کردند
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ترامپ: اگر مذاکرات به خوبی پیش برود، بعید است به ایران حمله کنیم
فرماندار منتخب فلوریدا: جنگ با ایران در حال پایان یافتن است
گاردین: ترامپ در تدارک دو سال تقابل با اکثریت دموکرات کنگره است
لهستان تیراندازی مرگبار روز گذشته را به‌عنوان پرونده تروریستی بررسی می‌کند
حماس: اسرائیل مانع ورود تجهیزات اسکان و بازسازی به غزه می‌شود
برخورد دو قطار در مصر چهار کشته و ۸۸ زخمی بر جای گذاشت
آخرین اخبار
فرماندار منتخب فلوریدا: جنگ با ایران در حال پایان یافتن است
گاردین: ترامپ در تدارک دو سال تقابل با اکثریت دموکرات کنگره است
ترامپ: اگر مذاکرات به خوبی پیش برود، بعید است به ایران حمله کنیم
حماس: اسرائیل مانع ورود تجهیزات اسکان و بازسازی به غزه می‌شود
برخورد دو قطار در مصر چهار کشته و ۸۸ زخمی بر جای گذاشت
لهستان تیراندازی مرگبار روز گذشته را به‌عنوان پرونده تروریستی بررسی می‌کند
فرودگاه ملک خالد و تأسیسات آرامکو هدف قرار گرفت
ترامپ: نتایج انتخابات «گامی رو به عقب» برای آمریکا بود
۲۱ کشته در حادثه غرق شدن قایق حامل پناهجویان در غرب آفریقا
فرانسه از حضور اروپایی‌ها در مذاکرات صلح اوکراین خبر داد
رویترز: شکست جمهوری‌خواهان، جنبش ماگا را بر سر دوراهی بقا قرار داد
وقوع حادثه دریایی برای یک نفتکش در نزدیکی سواحل عمان
لهستان تیراندازی کراکوف را «اقدام تروریستی» طبقه‌بندی کرد
پسکوف: روسیه، چین و آمریکا در حال تدوین دستور کار نشست سه‌جانبه هستند
لفاظی کاتس: مأموریت اسرائیل علیه ایران هنوز به پایان نرسیده است
تایوان دومین محموله جنگنده‌های پیشرفته اف-۱۶ را از آمریکا تحویل گرفت
تلگراف: مکرون پناهگاهی مخفی در نزدیکی پاریس دارد
حماس: محاصره اسرائیل، رنج فلسطینیان در سیل غزه را تشدید کرده است
نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا برق خارجی خود را از دست داد
روسیه: اتحادیه اروپا اهرم فشار خود علیه مسکو را از دست داده است
ائتلاف حاکم در انتخابات سراسری نیوزیلند اکثریتی شکننده به دست آورد
گزارش‌ها از آسیب دیدن برج آرامکو در حمله یمن به ریاض
بحران هرمز تکرار درس تاریخی سوئز؛ آشکار شدن محدودیت قدرت آمریکا
روسیه از حمله به کشتی حامل محموله نظامی برای اوکراین در دریای سیاه خبر داد
تظاهرات صد‌ها حامی فلسطین در برلین علیه تسلیح اسرائیل
طومار درخواست تحقیق درباره نقش انگلیس در جنگ غزه از ۹۱ هزار امضا گذشت
زلزله ۵.۷ ریشتری در مرکز ژاپن ۲۰ مصدوم بر جای گذاشت
رئیس یو‌اف‌سی پیشنهاد ترامپ برای سخنگویی کاخ سفید را رد کرد
شکست ترامپ و آغاز نبرد جانشینی؛ جمهوری‌خواهان در آستانه دوران پساترامپ
بارندگی و طوفان ۷۰ هزار چادر آوارگان غزه را زیر آب برد