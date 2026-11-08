امیر شکرگزار، قهرمان و مدال‌آور رقابت‌های آسیایی و جهانی در رشته پرس سینه قدرتی، با حمایت بخش خصوصی برای حضور در مسابقات جهانی پاورلیفتینگ ۲۰۲۶ روسیه اعزام می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات جهانی پاورلیفتینگ ۲۰۲۶ و انتخابی رقابت‌های مستر المپیا پرو ۲۰۲۷ لاس‌وگاس، روز‌های ۲۳ و ۲۴ آبان‌ماه با حضور بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ ورزشکار از ۱۹ کشور جهان در روسیه برگزار خواهد شد. تیم ملی ایران نیز با شش ورزشکار در این رقابت‌ها حضور می‌یابد.

امیر شکرگزار، ورزشکار شیرازی و نماینده ایران در رشته پرس سینه قدرتی، یکی از اعضای تیم ملی اعزامی به این مسابقات است که پس از چندین ماه تمرین و آماده‌سازی تخصصی، برای رقابت با ورزشکاران کشور‌های مختلف آماده می‌شود.

شکرگزار با اشاره به روند آمادگی خود اظهار کرد: طی ماه‌های گذشته تمرینات تخصصی و فشرده‌ای را با هدف دستیابی به بهترین عملکرد دنبال کرده‌ام و امیدوارم بتوانم در بخش‌های اوپن و مستر، رکورد شخصی خود را ارتقا دهم.

او با بیان اینکه کسب نتیجه مطلوب و راهیابی به رقابت‌های مستر المپیا ۲۰۲۷ لاس‌وگاس از اهداف اصلی او در این مسابقات است، افزود: تلاش می‌کنم با ارائه عملکردی شایسته، نماینده خوبی برای ورزش ایران باشم و پرچم کشورمان را در این رقابت‌های بین‌المللی به اهتزاز درآورم.

این ورزشکار شیرازی با اشاره به هزینه‌های بالای حضور در رقابت‌های بین‌المللی عنوان کرد: ورزشکاران تیم ملی برای شرکت در این مسابقات با هزینه‌های شخصی مواجه هستند و حمایت‌های نهادی و سازمانی متناسب با نیاز آنان صورت نمی‌گیرد؛ موضوعی که تأمین هزینه‌های اعزام را به یکی از چالش‌های ورزشکاران تبدیل کرده است.

منبع: ورزش و جوانان فارس

برچسب ها: قهرمان شیرازی ، پرس سینه ، مسابقات جهانی ، روسیه
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