باشگاه خبرنگاران جوان _ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بردسیر از تشکیل پرونده قضایی در پی حمله یک سگ شکاری به بانوی معلم بازنشسته ۶۰ ساله و جان‌باختن وی خبر داد و گفت: دستور دستگیری فرد مسئول نگهداری حیوان صادر شده است.

به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، عماد بنی‌اسدی روز یکشنبه ضمن ابراز تأسف و تسلیت به خانواده متوفی، با اشاره به مسئولیت قانونی متولیان نگهداری حیوانات اظهار کرد: مطابق ماده ۵۲۲ قانون مجازات اسلامی، متصرف حیوانی که از احتمال حمله آن آگاهی دارد، موظف به مراقبت و نگهداری از آن است و در صورت سهل‌انگاری و ورود خسارت به دیگران، مسئولیت قانونی خواهد داشت.

وی افزود: همچنین بر اساس ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی، چنانچه قتل غیرعمد در اثر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات واقع شود، مسبب با احراز شرایط قانونی به مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت دیه در صورت مطالبه اولیای دم محکوم خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بردسیر با اشاره به پیگیری قضایی این حادثه تصریح کرد: در خصوص واقعه اخیر پرونده قضایی تشکیل شده و در حال رسیدگی است و دستور دستگیری فردی که مسئولیت نگهداری حیوان را بر عهده داشته، صادر شده است.

بنی‌اسدی با هشدار به افرادی که در باغ‌ها و سایر اماکن اقدام به نگهداری حیوانات برای حفاظت و نگهبانی می‌کنند، تأکید کرد: مالکان و متولیان نگهداری حیوانات باید تمهیدات لازم را به‌گونه‌ای فراهم کنند که حیوان امکان حمله و آسیب رساندن به افراد را نداشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: حفظ جان و سلامت شهروندان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و نگهداری حیوانات مستلزم رعایت الزامات قانونی و ایمنی است؛ در غیر این صورت، با افراد متخلف مطابق قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.