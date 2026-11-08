رئیس پلیس راه راهور فراجا از اجرای طرح ویژه کنترل ایمنی ناوگان حمل‌ونقل عمومی مسافربری از ۱۷ تا ۲۰ آبان در محور‌های مواصلاتی کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سیاوش محبی، رئیس پلیس راه راهور فراجا، از اجرای طرح ضربتی کنترل و نظارت بر ناوگان حمل‌ونقل عمومی مسافربری با هدف ارتقای ایمنی سفر‌های جاده‌ای و پیشگیری از تصادفات خبر داد.

وی با اشاره به اهمیت نظارت بر عملکرد ناوگان عمومی اظهار کرد: وسایل نقلیه مسافربری به دلیل جابه‌جایی تعداد زیادی از شهروندان، مسئولیت سنگینی در حفظ جان سرنشینان دارند. به همین دلیل، تأمین ایمنی این ناوگان و نظارت بر تردد آنها در جاده‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

سردار محبی با اشاره به افزایش سوانح و حوادث رانندگی در روز‌های اخیر افزود: با توجه به افزایش حوادث جاده‌ای، این طرح با هدف کنترل دقیق‌تر ناوگان مسافربری و کاهش تصادفات و تلفات ناشی از حوادث این بخش اجرا می‌شود تا با شناسایی و برخورد با تخلفات، از به خطر افتادن جان مسافران جلوگیری شود.

رئیس پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: این طرح به مدت ۴ روز، از ۱۷ تا ۲۰ آبان ۱۴۰۵، در مقابل پاسگاه‌های منتخب پلیس راه و محور‌های مواصلاتی کشور اجرا می‌شود و کنترل میدانی ناوگان مسافربری با جدیت در دستور کار مأموران قرار دارد.

وی با تشریح محور‌های نظارتی این طرح گفت: برخورد قاطع و بدون اغماض با تخلفات حادثه‌ساز و رفتار‌های قانون‌گریز رانندگان، از اولویت‌های اصلی اجرای این طرح است و مأموران با هرگونه تخلف مؤثر در کاهش ایمنی سفر‌ها برخورد قانونی خواهند کرد.

سردار محبی افزود: کنترل تجهیزات ایمنی خودرو‌های مسافربری، بررسی وضعیت آج و سلامت لاستیک‌ها و نظارت بر استفاده صحیح راننده و مسافران از کمربند ایمنی، از جمله محور‌های مهم بازرسی‌ها خواهد بود.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت تردد ناوگان عمومی در شرایط بارندگی و لغزندگی جاده‌ها تصریح کرد: در جریان اجرای این طرح، وضعیت جوی و شرایط سطح راه به رانندگان اطلاع‌رسانی می‌شود و مهر «جاده لغزنده است» در دفترچه ثبت ساعت و برگ تردد ناوگان درج خواهد شد تا رانندگان با آگاهی از شرایط مسیر، الزامات ایمنی را با حساسیت بیشتری رعایت کنند.

رئیس پلیس راه راهور فراجا خاطرنشان کرد: کنترل سرعت و تأکید بر رعایت سرعت مطمئنه، به‌ویژه از سوی رانندگان اتوبوس‌ها و سایر وسایل نقلیه عمومی مسافربری، با جدیت دنبال می‌شود؛ چراکه کوچک‌ترین غفلت در رانندگی این ناوگان می‌تواند جان تعداد زیادی از مسافران را به خطر بیندازد.

سردار محبی در پایان از به‌کارگیری حداکثر ظرفیت نیروی انسانی و امکانات پلیس راه و تعامل با دستگاه‌های مسئول برای اجرای دقیق این طرح خبر داد و از رانندگان ناوگان حمل‌ونقل عمومی خواست با رعایت کامل قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، در ارتقای ایمنی سفر‌های جاده‌ای و کاهش حوادث رانندگی مشارکت کنند.

برچسب ها: راهور ، حمل و نقل عمومی
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