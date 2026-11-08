باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - اسرائیل کاتس، وزیر جنگ اسرائیل، روز یکشنبه در ادامه یاوه گویی های خود بار دیگر به لفاظی علیه ایران پرداخت و مدعی شد مأموریت این رژیم علیه ایران «هنوز به پایان نرسیده است». او در اظهاراتی بی اساس مدعی شد تهران همچنان در تلاش برای توسعه سلاح هسته‌ای و اجرای طرح‌های دیگری است که اسرائیل را به خطر می‌اندازد.

کاتس در مراسم یادبود رسمی نظامیان کشته‌شده اسرائیلی ادعا کرد: «ایران در تلاش است تلاش‌های خود برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را از سر بگیرد و هم‌زمان اقدامات جدی دیگری انجام می‌دهد که اسرائیل را در معرض خطر واقعی قرار می‌دهد. ما نمی‌توانیم این تهدید‌ها را بپذیریم.»

وزیر جنگ اسرائیل همچنین تأکید کرد که این رژیم برای انجام مأموریت‌های خود به «تمام توان» ارتش اسرائیل نیاز خواهد داشت.

منبع: بریکینگ د نیوز