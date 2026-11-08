وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با تکرار ادعاهای بی‌اساس درباره برنامه هسته‌ای ایران، مدعی شد تهران در تلاش برای ازسرگیری فعالیت‌های مرتبط با دستیابی به سلاح هسته‌ای است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - اسرائیل کاتس، وزیر جنگ اسرائیل، روز یکشنبه در ادامه یاوه گویی های خود بار دیگر به لفاظی علیه ایران پرداخت و مدعی شد مأموریت این رژیم علیه ایران «هنوز به پایان نرسیده است». او در اظهاراتی بی اساس مدعی شد تهران همچنان در تلاش برای توسعه سلاح هسته‌ای و اجرای طرح‌های دیگری است که اسرائیل را به خطر می‌اندازد.

کاتس در مراسم یادبود رسمی نظامیان کشته‌شده اسرائیلی ادعا کرد: «ایران در تلاش است تلاش‌های خود برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را از سر بگیرد و هم‌زمان اقدامات جدی دیگری انجام می‌دهد که اسرائیل را در معرض خطر واقعی قرار می‌دهد. ما نمی‌توانیم این تهدید‌ها را بپذیریم.»

وزیر جنگ اسرائیل همچنین تأکید کرد که این رژیم برای انجام مأموریت‌های خود به «تمام توان» ارتش اسرائیل نیاز خواهد داشت.

منبع: بریکینگ د نیوز

برچسب ها: حمله اسرائیل به ایران ، جنگ ایران
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۰۲ ۱۸ آبان ۱۴۰۵
ببین شغال نابودیتون حتمی هست. شک نکن
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