سخنگوی جمعیت هلال‌احمر، با اشاره به گزارش عملیات امدادی این جمعیت در حوادث مرتبط با مخاطرات آب‌وهوایی، از امدادرسانی در ۱۷ استان کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  مجتبی خالدی، سخنگوی جمعیت هلال‌احمر، با اشاره به گزارش عملیات امدادی این جمعیت در حوادث مرتبط با مخاطرات آب‌وهوایی، از امدادرسانی در ۱۷ استان کشور خبر داد و گفت: در جریان این عملیات‌ها، یک‌هزار و ۲۵۶ نفر از خدمات امدادی جمعیت هلال‌احمر بهره‌مند شدند.

وی افزود: بر اساس گزارش مرکز عملیات اضطراری سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر، عملیات امدادرسانی از ساعت ۱۸ روز ۱۴ آبان تا ساعت ۱۳ روز ۱۷ آبان ۱۴۰۵ با رویکرد هشدار سطح قرمز شماره یک و هشدار نارنجی شماره ۶۹ در استان‌های مختلف کشور انجام شده است.

خالدی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این مدت اظهار کرد: در جریان این عملیات‌ها، ۵۶ نفر در استان‌های اصفهان و خوزستان اسکان اضطراری داده شدند که از این تعداد ۳۸ نفر در اصفهان و ۱۸ نفر در خوزستان اسکان یافتند.

سخنگوی جمعیت هلال‌احمر ادامه داد: نیروهای امدادی همچنین عملیات تخلیه آب از ۸۶ باب منزل مسکونی را در استان‌های مختلف انجام دادند. از این تعداد، ۳۵ باب در لرستان، ۲۶ باب در خوزستان، ۱۳ باب در ایلام، پنج باب در چهارمحال‌وبختیاری، چهار باب در مرکزی، دو باب در بوشهر و یک باب در مازندران تخلیه آب شد.

وی با بیان اینکه ۱۰۷ نفر نیز به مناطق امن منتقل شدند، گفت: از این تعداد، ۹۵ نفر در استان لرستان، ۱۱ نفر در چهارمحال‌وبختیاری و یک نفر در استان اصفهان به مناطق امن انتقال یافتند.

خالدی افزود: در بخش توزیع اقلام امدادی نیز ۸۸۷ نفر از خدمات حمایتی و امدادی جمعیت هلال‌احمر بهره‌مند شدند. بیشترین دریافت‌کنندگان اقلام امدادی مربوط به استان خوزستان با ۲۸۱ نفر و چهارمحال‌وبختیاری با ۱۰۷ نفر بوده‌اند.

وی همچنین از ثبت یک مورد فوتی در استان کهگیلویه‌وبویراحمد خبر داد و گفت: نیروهای عملیاتی جمعیت هلال‌احمر در این مدت در مناطق حادثه‌دیده حضور داشته و اقدامات امدادی و حمایتی را انجام داده‌اند.

سخنگوی جمعیت هلال‌احمر با اشاره به ظرفیت عملیاتی این جمعیت در حوادث اخیر تصریح کرد: در این عملیات‌ها ۵۵۵ شعبه جمعیت هلال‌احمر و ۶۵۵ پایگاه ثابت و سیار در وضعیت آماده‌باش قرار داشتند.

بر اساس این گزارش، عملیات امدادرسانی در ۱۷ استان کشور با مشارکت نیروهای عملیاتی جمعیت هلال‌احمر و با هدف ارائه خدمات امدادی، اسکان اضطراری، تخلیه آب منازل و انتقال افراد به مناطق امن انجام شده است.

برچسب ها: هلال احمر ، نیروهای امدادی
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