مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و پایش طرح‌های حمایتی مسکن از پایش روند اجرای پروژه‌های مسکن ملی با ظرفیت حدود ۱۳۰ هزار واحد برای بهره‌برداری در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - رضا فرهادزاده  مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و پایش طرح‌های حمایتی مسکن از پایش روند اجرای پروژه‌های مسکن ملی با ظرفیت حدود ۱۳۰ هزار واحد برای بهره‌برداری در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: پروژه‌های دارای عقب‌ماندگی و مشکلات زیرساختی در استان‌ها و شهرهای جدید به‌صورت ویژه بررسی شده‌اند.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و پایش طرح‌های حمایتی مسکن، با اشاره به برنامه افتتاح پروژه‌های مسکن حمایتی در سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: در این زمینه، پروژه‌ها براساس میزان پیشرفت فیزیکی مورد ارزیابی و تطبیق قرار گرفتند و طرح‌هایی که با مشکل و چالش، به‌ویژه در بخش زیرساخت‌ها مواجه هستند، به‌صورت ویژه بررسی شدند.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین مسائل باقی‌مانده در برخی پروژه‌ها، تکمیل زیرساخت‌ها و اتصال انشعابات آب، برق و گاز است که آخرین مرحله پیش از اجرای عملیات آسفالت و محوطه‌سازی به شمار می‌رود.

فرهادزاده با بیان اینکه عملکرد استان‌ها و شهرهای جدید در اجرای پروژه‌ها به‌صورت کلی رصد شده است، گفت: استان‌هایی که عملکرد مناسبی نداشتند و همچنین شهرهای جدیدی که با عقب‌ماندگی در اجرای پروژه‌ها مواجه بودند، به‌طور ویژه مورد بررسی قرار گرفتند و دستورات لازم از سوی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برای تسریع در روند تکمیل و بهره‌برداری از این واحدها صادر شد.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و پایش طرح‌های حمایتی مسکن ادامه داد: برای نیمه دوم سال ۱۴۰۵، ظرفیت حدود ۱۳۰ هزار واحد مسکونی که قابلیت بهره‌برداری دارند، در حال پایش است و در این پروژه‌ها هم بخش ساخت‌وساز و هم تکمیل زیرساخت‌ها به‌صورت هم‌زمان دنبال می‌شود.

وی تأکید کرد: آمار اعلام‌شده صرفاً مربوط به پروژه‌های مسکن حمایتی و طرح نهضت ملی مسکن است و طرح‌هایی مانند مسکن خودمالک، مسکن روستایی، طرح جوانی جمعیت و مسکن مهر در این آمار محاسبه نشده‌اند.

فرهادزاده در پایان ابراز امیدواری کرد با پیگیری مستمر پروژه‌ها و رفع مشکلات زیرساختی، زمینه تکمیل و بهره‌برداری از واحدهای پیش‌بینی‌شده در نیمه دوم سال فراهم شود.

برچسب ها: مسکن ، ساخت مسکن
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