سخنگوی کرملین اعلام کرد مسکو، واشنگتن و پکن در حال بررسی موضوعات احتمالی برای نشست رؤسای جمهور سه کشور هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست‌جمهوری روسیه روز یکشنبه گفت مسکو با واشنگتن و پکن برای تدوین دستور کار نشست احتمالی ولادیمیر پوتین، دونالد ترامپ و شی جین‌پینگ در اواخر ماه جاری میلادی همکاری می‌کند.

پسکوف در گفت‌و‌گو با پاول زاروبین، خبرنگار شبکه «وستی»، اظهار داشت طرف‌ها پیشنهاد‌هایی درباره موضوعات احتمالی دستور کار مطرح می‌کنند، اما برخی موضوعات از سوی یک طرف مطلوب و از نظر طرف دیگر کاملاً نامناسب تلقی می‌شود؛ بنابراین دستیابی به توافق و اجماع درباره دستور کار ضروری است.

وی افزود در صورت دستیابی به این توافق و برگزاری نشست، گفت‌وگوی سه‌جانبه اهمیت زیادی خواهد داشت و توجه سراسر جهان را به خود جلب خواهد کرد.

این نشست احتمالی قرار است در حاشیه اجلاس همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (اَپک) در شهر شنژن چین برگزار شود، اما هنوز برگزاری آن تأیید نشده است. روسیه و چین پیش‌تر از ادامه رایزنی‌ها برای فراهم کردن مقدمات این دیدار خبر داده‌اند.

منبع: بریکینگ نیوز