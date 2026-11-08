باشگاه خبرنگاران جوان- این نشست با حضور ناطق نوری رییس فدراسیون انجمن‌های ورزشی، کوهپایه زاده رییس فدراسیون جانبازان و توان یابان، پهناور رییس انجمن پارا دارت کشور و طیرانی رییس انجمن فوتبال دستی کشور برگزار شد.



این جلسه با هدف گسترش همکاری و تعامل فیمابین دو فدراسیون و ایجاد مراودات ورزشی بین رشته‌هایی که ظرفیت همکاری در دو مجموعه را دارند برگزار شد که در این بین شرایط دو رشته دارت و فوتبال دستی که از ماهیت توسعه و تعمیم در فدراسیون انجمن‌های ورزشی و جانبازان و توان یابان برخوردار هستند مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد علاوه بر همکاری مشترک برای این دو رشته، موقعیت همکاری برای ورزش‌های دیگر با تعامل و حمایت دو فدراسیون مذکور ایجاد و مهیا شود.