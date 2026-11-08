مدیریت ۷ طرح مرتعداری در آذربایجان غربی به مساحت مجموع ۴ هزار و ۷۹۷ هکتار به مجریان طرح‌های مرتعداری احاله شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - سید نبی قائمی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان‌غربی گفت:این اقدام در راستای توسعه مشارکت بهره‌برداران و جوامع محلی در حفاظت، احیا و مدیریت پایدار منابع طبیعی انجام گرفته است و در قالب آن مدیریت ۷ طرح مرتع داری با مساحت ۴ هزار و ۷۹۷ هکتار در شهرستان‌های ارومیه، اشنویه و چایپاره به آنها واگذارشده است.

وی افزود؛هدف از این واگذاری، بهره‌برداری اصولی از ظرفیت مراتع، ساماندهی فعالیت بهره‌برداران، حفظ و تقویت پوشش گیاهی و جلوگیری از تخریب و بهره‌برداری غیراصولی از عرصه‌های مرتعی عنوان شده است.

قائمی گفت:احاله مدیریت طرح‌های مرتعداری به بهره‌برداران واجد شرایط، زمینه حضور و مشارکت مؤثر جوامع محلی در حفاظت از سرمایه‌های طبیعی را فراهم کرده و با افزایش مسئولیت‌پذیری بهره‌برداران، نقش مهمی در تحقق مدیریت پایدار مراتع ایفا می‌کند.

حسین شهابی‌پور، رئیس اداره امور مراتع منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان‌غربی، در حاشیه این مراسم تأکید کرد: منابع طبیعی استان با رویکرد تقویت مشارکت مردمی و بهره‌گیری از ظرفیت جوامع محلی، اجرای طرح‌های مرتعداری را به‌عنوان یکی از راهکارهای اساسی حفاظت، احیا و بهره‌برداری پایدار از منابع طبیعی دنبال می‌کند.

برچسب ها: مدیریت مراتع ، منابع طبیعی
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