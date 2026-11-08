معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر خوزستان گفت: هلال احمر استان در پی بارش شدید باران در چند روز اخیر، به ۲۱۸ خانوار معادل ۸۲۹ نفر در ۱۰ شهرستان استان امدادرسانی کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- حسن منصوری معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر خوزستان گفت: هلال احمر خوزستان در تمام استان برای مقابله با هر گونه تهدید و بحران در آماده باش کامل قرارگرفته و سه تیم واکنش سریع نیز در اهواز مستقر شده است.

وی گفت: با آغاز بارش باران در استان ۱۰ شهرستان درگیر آبگرفتگی شدند و از تمام ظرفیت هلال احمر برای امدادرسانی به این مناطق نیز استفاده شد.

منصوری اظهار کرد: در همین راستا ۴۵ تیم امدادی، ۱۸۰ نجاتگر و ۳۶ دستگاه خودروی عملیاتی برای امدادرسانی در مناطق متاثر از بارندگی به کارگرفته شده است.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر خوزستان با بیان اینکه ۳۵ روستای متاثر از بارندگی استان در حال ارزیابی است افزود: در بارندگی اخیر آب وارد ۴۰ خانه شد که اقدامات لازم برای خروج آب از آنها در حال انجام است.

وی با اشاره به راه اندازی ۲ اردوگاه در مصلا و سالن ورزشی ایذه اظهار کرد: این اردوگاه‌ها برای شرایط اضطراری و احتمالی خانوار‌هایی که متاثر از باران هستند برپا شده است.

منصوری از فوت یک نفر در منطقه باغملک بر اثر اصابت صاعقه خبر داد و گفت: ۱۰ دستگاه خودروی گرفتار شده در سیلاب نیز طی چند روز اخیر توسط هلال احمر رهاسازی و امدادرسانی شدند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر خوزستان از مردم خواست در هنگام بارندگی از حضور در مسیل‌ها و یا نقاط مرتفع برای جلوگیری از برخورد با صاعقه خودداری کنند.

برچسب ها: امدادرسانی ، هلال احمر
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