یک کارشناس اقتصاد مالی با اشاره به ریزش بورس آمریکا، درمورد دلایل آن توضیحاتی داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - مهدی رباطی، کارشناس اقتصاد مالی در یک گفت و‌گوی تلویزیونی درمورد شرایط فعلی بورس آمریکا گفت: به دلیل فعل و انفعالاتی از جمله توجه به شاخص بورس‌های شرق آسیا که به عنوان نماگر پیش‌نگر برای بورس آمریکا است انتظار داشتیم که به‌زودی ریزش جدی و شدیدی را در بورس آمریکا و وال استریت مشاهده کنیم که این اتفاق به بدترین شکل در تاریخ آمریکا رخ داد و بورس این کشور حدود ۳.۲ تریلیون دلار فقط در یک روز ریزش کرد و اگر بخواهیم بزرگی این عدد را درک کنیم باید بگوییم که مجموع GDP آمریکا حدود ۳۳ تریلیون دلار است. یعنی به اندازه ۱۰ درصد GDP آمریکا شاهد سقوط وال استریت در یک روز بوده‌ایم که این از نظر درصدی، جزء ریزش‌های بزرگ تاریخ بورس آمریکا و وال استریت بوده است و از نظر دلاری، بزرگ‌ترین ریزش تاریخ وال استریت بوده و از لحاظ درصدی در نزدک نیز، جزء سه یا چهار ریزش بزرگ تاریخ وال استریت بوده است که این مدل ریزش در یک روز توسط حتی کارشناس‌های بزرگ دنیا پیش‌بینی نمی‌شد هرچند که هشدار‌هایی در این خصوص داده شده بود برای این که احتمال این موضوع وجود داشت.

رباطی ادامه داد: در روز ریزش بورس، ایلان ماسک حدود ۱۲۰ میلیارد دلار از ثروت خود را در یک روز معاملاتی از دست داد و یک سری از سهام‌های ترامپ و کریپتو‌هایی که خودش و خانواده‌اش ساخته‌اند به شدت سقوط کرده‌اند و چند دلیل برای این ریزش‌ها وجود دارند: چشم‌انداز صنعت AI است که خوش‌بینی زیادی و یک حباب برای این منظور در بورس آمریکا به وجود آمده بود و عامل دیگر، چشم‌انداز کلی اقتصاد آمریکاست که نرخ بهره حقیقی مثبت آمریکا به صورت مداوم در حال افزایش است و گزارش‌هایی که از شرکت‌های AI و تکنولوژی بورس آمریکا در دو سه هفته گذشته منتشر شد، این گزارش‌ها به هیچ عنوان منطبق با انتظارات سرمایه‌گذاران نبود و بسیار پایین‌تر بود که این موضوعات به خاطر استراتژی است که ایران به درستی در بیش از ۲۰۰ روز گذشته اتخاذ کرده است.

این کارشناس اقتصاد مالی گفت: به نظرم، روند ریزشی بورس آمریکا شروع شده است و باید روز‌های سیاه‌تری را در وال استریت مشاهده کنیم. زیرا گزارش‌ها می‌گویند که جنگ و افزایش هزینه تأمین مالی شرکت‌ها و افزایش هزینه تولید و قیمت تراشه‌ها باعث شدند که سود اعلامی شرکت‌ها حداقل ۵۰-۳۰ درصد پایین‌تر از چیزی باشند که بازار انتظار دارد. به همین دلیل، جنس این ریزش‌های بورس آمریکا با ابتدای جنگ تفاوت دارد و دلیلش این است که در آن زمان، با یک فرضیه رو‌به‌رو بودیم این در حالی است که در حال حاضر با فرضیه رو‌به‌رو نیستیم و در گزارش‌های مالی شرکت‌ها این طور است که مثلاً سود یک شرکت کمتر از میزان مورد انتظار بوده است. در نتیجه، گزارش‌های منفی شرکت‌ها و شرایط بورس شرق آسیا بر این ریزش‌ها تأثیر داشته‌اند.

رباطی ادامه داد: چشم‌اندازی که بازار از اقتصاد آمریکا ترسیم می‌کند این است که اقتصاد این کشور در شرف ورود به یک رکود تورمی است که این موضوع نمی‌تواند ناشی از شوک عرضه نفت باشد بلکه ناشی از چشم‌انداز ادامه درگیری با ایران است. به همین دلیل، تنگه هرمز جای درستی بود که ایران در این مدت روی آن دست گذاشت و اگر قرار باشد جنگ دیگری اتفاق بیفتد و زیرساخت اینترنت و انرژی مورد اصابت قرار بگیرند، اقتصاد فعلی آمریکا این پتانسیل را دارد که با هر چیزی به شرایط بدتر از ۱۹۸۱ رو‌به‌رو شود و تحت فشار قرار بگیرد و وارد یک رکود تورمی بزرگ شود. در نتیجه، اگر این استراتژی در ایران به صورت جدی و منسجم پیگیری شود بدون شک، مردم آمریکا به خیابان‌ها خواهند آمد.

این کارشناس اقتصاد مالی درمورد تورم ایران گفت: تورم اقتصاد ایران در حال افزایش به سمت ۸۰ درصد است و این تورم در تاریخ ایران در سال ۱۳۲۲ در جنگ جهانی دوم وجود داشته است که کشور در اشغال بوده است و اگر بتوانیم برای اقتصاد داخلی کشور کاری کنیم و تورم را مهار کنیم و کشور از این وضعیت اداره اقتصاد خارج شود و دیدگاه بسته شدن تنگه هرمز را داشته باشد حتماً در این جنگ اقتصادی پیروز خواهیم شد.

رباطی درمورد بیانیه سنتکام افزود: سنتکام بیانیه داده است که محاصره کامل زمینی، هوایی و دریایی ایران را اجرا کرده‌اند و این یک جنگ روانی جدید است برای این که به اقتصاد کشور آسیب وارد کنند. به همین دلیل، باید برای اقتصاد داخل کشور فکری کرد.