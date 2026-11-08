باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ پرونده تخلف یک فروشگاه لوازم‌خانگی در ارومیه به اتهام گرانفروشی یک دستگاه یخچال به ارزش ۷۰۰ میلیون ریال در شعبه هشتم بدوی تعزیرات حکومتی این شهرستان مورد رسیدگی قرار گرفت.

حسین نجف‌زاده مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی در تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: پس از بررسی مدارک و با توجه به عدم ارائه اسناد و دلایل قانونی از سوی واحد صنفی تخلف انتسابی محرز تشخیص داده شد.

وی افزود: بر اساس رای صادره متخلف علاوه بر پرداخت ۷۰۰ میلیون ریال به عنوان جبران خسارت در حق شاکی خصوصی به پرداخت ۷ میلیارد ریال جزای نقدی معادل ۱۰ برابر میزان تخلف محکوم شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی یادآور شد: این پرونده به دنبال شکایت شاکی خصوصی، بازرسی بازرسان اتاق اصناف ارومیه و کشف تخلف گرانفروشی تشکیل و برای صدور حکم به تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.

نجف‌زاده در پایان با تأکید بر آمادگی کامل این اداره‌کل برای دریافت و رسیدگی فوری به شکایات مردمی از شهروندان خواست هرگونه تخلف صنفی، اقتصادی، قاچاق کالا و ارز و یا تخلفات حوزه بهداشت و درمان را از طریق سامانه اینترنتی `www.tazirat135.ir` یا تماس با شماره تلفن ۱۵۳ به تعزیرات حکومتی گزارش کنند.