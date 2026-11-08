باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

سانیج؛ بهشتی سرسبز در دل کوهستان‌های یزد+ فیلم

کوچه‌باغ‌های قدیمی، درختان کهنسال گردو و چشمه‌های جاری، روستای سانیج را به یکی از جلوه‌های تماشایی طبیعت استان یزد تبدیل کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - هم‌نشینی دیوار‌های سنگ‌چین، باغ‌های سرسبز و طبیعت کوهستانی دامنه‌های شیرکوه، چشم‌اندازی متفاوت از سیمای کویری یزد در روستای سانیج خلق کرده است.

مطالب مرتبط
سانیج؛ بهشتی سرسبز در دل کوهستان‌های یزد+ فیلم
young journalists club

خروش رودخانه فصلی در روستای سانیج+فیلم

نمایی از بارش برف در سانیج + تصاویر

پربیننده‌ترین‌ها
 پروژه مشروعیت‌بخشی دوباره اینترنشنال به تجاوز و جنایات جنگی + فیلم
۸۰۶

 پروژه مشروعیت‌بخشی دوباره اینترنشنال به تجاوز و جنایات جنگی + فیلم

۱۷ . آبان . ۱۴۰۵
چربی خوب و بد بدن را بشناسیم؛ HDL و LDL زیر ذره‌بین متخصص تغذیه + فیلم
۶۹۳

چربی خوب و بد بدن را بشناسیم؛ HDL و LDL زیر ذره‌بین متخصص تغذیه + فیلم

۱۷ . آبان . ۱۴۰۵
چربی خوب و بد بدن چیست؟ + فیلم
۶۷۷

چربی خوب و بد بدن چیست؟ + فیلم

۱۷ . آبان . ۱۴۰۵
چطور کاغذدیواری بادوام و تمیز داشته باشیم؟ + فیلم
۵۵۲

چطور کاغذدیواری بادوام و تمیز داشته باشیم؟ + فیلم

۱۷ . آبان . ۱۴۰۵
بارش‌های ضعیف در انتظار تهران در هفته آینده + فیلم
۵۳۵

بارش‌های ضعیف در انتظار تهران در هفته آینده + فیلم

۱۷ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha