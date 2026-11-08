\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0647\u0645\u200c\u0646\u0634\u06cc\u0646\u06cc \u062f\u06cc\u0648\u0627\u0631\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0633\u0646\u06af\u200c\u0686\u06cc\u0646\u060c \u0628\u0627\u063a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0633\u0631\u0633\u0628\u0632 \u0648 \u0637\u0628\u06cc\u0639\u062a \u06a9\u0648\u0647\u0633\u062a\u0627\u0646\u06cc \u062f\u0627\u0645\u0646\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0634\u06cc\u0631\u06a9\u0648\u0647\u060c \u0686\u0634\u0645\u200c\u0627\u0646\u062f\u0627\u0632\u06cc \u0645\u062a\u0641\u0627\u0648\u062a \u0627\u0632 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06a9\u0648\u06cc\u0631\u06cc \u06cc\u0632\u062f \u062f\u0631 \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u06cc \u0633\u0627\u0646\u06cc\u062c \u062e\u0644\u0642 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n